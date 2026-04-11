به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا در حاشیه تمرین امروز شنبه ۲۲ فروردین اظهار داشت: ابتدا جا دارد یاد و خاطره تمامی شهدا از جمله کودکانی که در مدرسه میناب شهید شدند را تسلیت بگویم و یاد آنها را گرامی بداریم و جان فشانی های آنان باعث شده که ما اکنون در قله افتخار باشیم.

او ادامه داد: ما در باشگاه به این جمع بندی رسیدیم که باید حتما حضور داشته باشیم و تمامی مدیران استقلال در جنگ ۴۰ روزه در تهران حضور داشتند و فعال بودند. در این مدت بازیکنان هم با ما ارتباط داشتند و کادر فنی برنامه تمرینی به صورت انفرادی برای بازیکنان طراحی کرده بود.

تاجرنیا افزود: ما در فصل جاری بهترین بازیکنان خارجی را در اختیار داشتیم و آنها هم با کادر فنی در تماس بودند. ما باید این پیام را برسانیم که زندگی در جریان است و هر تصمیمی که در مجموع گرفته شود ما هم از آن تابعیت می کنیم و جا دارد از کادر فنی و بازیکنان تشکر کنم.

رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال تصریح کرد: ما منتظر تصمیم فدراسیون فوتبال هستیم و از آن تابعیت می کنیم و اگر مسابقات برگزار نشود و مسابقات به اتمام نرسد ما انتظار داریم با توجه به صدرنشینی ما، استقلال به عنوان نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا حضور داشته باشد.

تاجرنیا گفت: هواداران استقلال بخش مهمی از جامعه ما را تشکیل می دهند و ان‌شاالله نتیجه فصل جاری به سود استقلال رقم خواهد بخورد و از الان خودمان را برای فصل آینده و حضور در سه جام آماده می کنیم.

وی در مورد اظهار نظرهای ساپینتو در مورد ایران گفت: توقع نداشتم ایشان بعد از این همه محبتی که از سوی ما و ایرانی ها به او شد چنین اظهاراتی داشته باشد. البته ایشان تعادل لازم را نداشتند و از نظر فنی هم نوسان زیادی داشت. او در مورد بازیکنان همینطور بود و با چند بازیکن مشکل داشت.

تاجرنیا ادامه داد: امروز خوشحالم که اجازه ندادیم چند بازیکن دیگر از استقلال جدا شود. این سرمربی تعادل لازم را نداشت و بسیاری از بازیکنان باید در ابتدای فصل باید از طریق وکیل ایشان جذب می شدند که اتفاق خوبی نبود. ایشان مدتی با ما همکار بوده است و از ایشان تشکر می کنم به خاطر این که قدردانی مردم ایران را نشان دهیم.

وی ادامه داد: بعد از آتش بس به بازیکنان خارجی خودمان اعلام کردیم می توانیم پذیرای شما در ایران باشیم. برخی از بازیکنان خارجی به دلیل آتش بس موقت ممکن است دیرتر به ایران بیایند اما ما همچنان ارتباط خودمان را با آنها حفظ خواهیم کرد