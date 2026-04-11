غیبت سه بازیکن استقلال در دومین تمرین سال جدید

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از تمرینات تیم فوتبال استقلال در حالی امروز شنبه ۲۲ فروردین در کمپ مرحوم ناصر حجازی برگزار شد.

به مانند روز گذشته بازیکنان خارجی حضور نداشتند و علاوه بر آنها عارف آقاسی، ابوالفضل جلالی و صالح حردانی هم حضور نداشتند.

در این تمرین هواداران بانوان و آقایان حضور داشتند و بازیکنان استقلال پیش از آغاز تمرین حلقه اتحاد شکل دادند.

بیژن طاهری سرپرست تیم فوتبال استقلال در این رابطه گفت: عارف آقاسی سفر بوده و تا فردا خودش را به تمرین می رساند. ابوالفضل جلالی سالگرد فوت مادربزرگ اش بوده و صالح حردانی هم در پی صدمه دیدن منزلش درگیر کارهای مربوطه است.