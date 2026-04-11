طاهری: لیگ برتر باید با عدالت برگزار شود/ مربی جدید نخواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن طاهری در حاشیه تمرین امروز شنبه ۲۲ فروردین تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: در ابتدا باید بگویم صالح حردانی بابت آسیب به منزلش، ابوالفضل جلالی به دلیل سالگرد فوت مادربزرگش و عارف آقاسی به دلیل سفر در تمرین امروز غایب بوده اند و از فردا اضافه خواهند شد. باید از ساپینتو گلایه کنم که چرا بعد از خروج از ایران چنین صحبت هایی را مطرح کرده است. در ایران هرگونه امکانات برای او فراهم بود و علی تاجرنیا در حد تاوان برای او چیزی کم نگذاشته بود.

او در خصوص احتمال ازسرگیری مسابقات لیگ برتر گفت: در مسابقات وقفه ای ۴۰ روزه به وجود آمده اما ما امروز با انجام تمرین این پیام را به سازمان لیگ دادیم که آماده برگزاری مسابقات هستیم. من درخواست می کنم از مسئولان که تصمیمی بگیرند تا خدایی نکرده اگر بار دیگر کشورمان با چنین شرایطی مواجه شد رجوع کنند به تاریخ، شاید آن زمان ما نباشیم اما مسئولان آن زمان بگویند که چه تصمیم خوبی گرفته شد.

مدیر تیم فوتبال استقلال افزود: یا باید مسابقات لیگ برتر و جام حذفی ادامه یابد یا باید ما را به عنوان قهرمان معرفی کنند. در سال ۲۰۲۱ کشور فرانسه به دلیل همه گیری کرونا مجبور به نیمه تمام ماندن مسابقات شد و تیم صدرنشین به عنوان قهرمان معرفی شد. در حال حاضر حتی تیم یازدهم جدول هم شانس قهرمانی دارد اما منظور من این است که تصمیمی گرفته شود تا آیندگان هم به آن افتخار کنند. اگر قرار است لیگ ادامه یابد باید با حضور تمامی تیم ها برگزار شود.

طاهری در رابطه با ریکاردو ساپینتو سرمربی سابق استقلال گفت: من در مورد تعادل روانی او نمی توانم اظهار نظر کنم. تمام مربیان عصبانی هستند و من مورد خاصی در او ندیدم و هیچ اتفاقی هم در اردوی کیش رخ نداد و تمام دوربین های نظارتی در اردو زیر نظر من بود و هیچ اتفاقی رخ نداد و این صحبت ها نباید در یک جمع فوتبالی زده شود. تمامی مسائل فنی به سرمربی تیم مربوط می شود و من نمی توانم در کار مربی دخالت کنم.

او خاطر نشان کرد: هیچ بازیکنی با تمرینات انفرادی به آمادگی نمی رسد اما ما در آستانه جام جهانی هستیم و بازیکنان ملی پوش زیادی داریم که با توجه به رقابت های فشرده امکان آسیب دیدگی آنها است که برای تیم ملی ما بد خواهد شد.

طاهری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با اضافه شدن مربی جدید به کادرفنی استقلال توضیح داد: هیچ خبری نیست و با اضافه شدن اوزجان بیزاتی بعید است مربی جدیدی به کادرفنی اضافه شود.