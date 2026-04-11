به گزارش خبرنگار مهر، پویش ملی «جانفدا» که با هدف ثبتنام از داوطلبان برای اعلام آمادگی در دفاع از کشور در برابر تهدیدات دشمن آمریکایی-صهیونیستی راهاندازی شده، از مرز ۲۱ میلیون نفر عبور کرده و شمار مشارکتکنندگان در آن همچنان در حال افزایش است.
بر اساس اعلام وبسایت «جانفدا» تا لحظه تنظیم خبر تعداد ۲۱ میلیون و ۹۰ هزار و ۳۲۴ نفر با ثبتنام در این پویش آمادگی خود را برای دفاع از ایران اسلامی اعلام کردهاند.
پویش «جانفدا» از طریق وبسایت به نشانی Janfadaa.ir در دسترس قرار گرفته و افراد علاقهمند میتوانند با ثبت اطلاعات خود، آمادگیشان را برای مشارکت در دفاع از وطن اعلام کنند.
راهاندازی این پویش در پی افزایش گفتوگوهای عمومی درباره تهدیدهای دشمنان و ضرورت آمادگی ملی صورت گرفته و به سرعت در شبکههای اجتماعی و رسانههای مختلف بازتاب یافته است.
