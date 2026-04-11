به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دان نیوز، هیئت ایرانی امروز شنبه با شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، نخست وزیر پاکستان بر تعهد اسلام آباد تأکید و اعلام کرد که کشورش همچنان نقش صادقانه خود را به عنوان میانجی برای صلح و ثبات در منطقه ایفا خواهد کرد.
بر اساس اعلام دفتر نخست وزیر پاکستان، هیئت ایرانی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در این دیدار حضور داشت و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز این هیئت را همراهی میکرد.
در این نشست همچنین معاون نخستوزیر پاکستان اسحاق دار، ژنرال عاصم منیر و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز حضور داشتند.
در این دیدار وضعیت صلح جهانی و منطقه ای مورد بررسی قرار گرفت و نخست وزیر از حضور هیئت ایرانی در مذاکرات اسلامآباد قدردانی کرد.
نخستوزیر پاکستان گفت: ما نقش خود را برای صلح و ثبات منطقه ادامه خواهد داد و بر عزم خود برای ایفای نقش میانجی با حسن نیت تأکید داریم.
او همچنین بر تسریع پیشرفت برای دستیابی به نتایج مؤثر در راستای منافع صلح منطقهای و جهانی تأکید کرد.
وی بار دیگر تصریح کرد که پاکستان با نیت خالص به ایفای نقش میانجی برای صلح و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد و برای دستیابی به نتایج معنادار تلاش خواهد کرد.
نظر شما