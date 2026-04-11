۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۹

دیدار هیئت ایرانی با شهباز شریف؛ تأکید بر نقش میانجی‌گرانه اسلام آباد

نخست‌ وزیر پاکستان در دیدار با هیئت ایرانی اعلام کرد که اسلام آباد همچنان نقش صادقانه خود را به‌ عنوان میانجی برای صلح و ثبات در منطقه ایفا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دان نیوز، هیئت ایرانی امروز شنبه با شهباز شریف، نخست‌ وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، نخست‌ وزیر پاکستان بر تعهد اسلام آباد تأکید و اعلام کرد که کشورش همچنان نقش صادقانه خود را به‌ عنوان میانجی برای صلح و ثبات در منطقه ایفا خواهد کرد.

بر اساس اعلام دفتر نخست‌ وزیر پاکستان، هیئت ایرانی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در این دیدار حضور داشت و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز این هیئت را همراهی می‌کرد.

در این نشست همچنین معاون نخست‌وزیر پاکستان اسحاق دار، ژنرال عاصم منیر و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز حضور داشتند.

در این دیدار وضعیت صلح جهانی و منطقه‌ ای مورد بررسی قرار گرفت و نخست‌ وزیر از حضور هیئت ایرانی در مذاکرات اسلام‌آباد قدردانی کرد.

نخست‌وزیر پاکستان گفت: ما نقش خود را برای صلح و ثبات منطقه ادامه خواهد داد و بر عزم خود برای ایفای نقش میانجی با حسن نیت تأکید داریم.

او همچنین بر تسریع پیشرفت برای دستیابی به نتایج مؤثر در راستای منافع صلح منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد.

وی بار دیگر تصریح کرد که پاکستان با نیت خالص به ایفای نقش میانجی برای صلح و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد و برای دستیابی به نتایج معنادار تلاش خواهد کرد.

