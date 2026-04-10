۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۱۷

هیات ایرانی به ریاست قالیباف وارد اسلام‌آباد پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات مذاکره کننده ایرانی به سرپرستی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، برای مذاکره با طرف آمریکایی وارد اسلام آباد پاکستان شد.

این هیات متشکل از کمیته‌های امنیتی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و حقوقی است.

در صورتی که طرف مقابل پیش‌شرطهای ایران برای آغاز مذاکرات را بپذیرد، این گفتگوها شروع خواهد شد.

عباس عراقچی وزیر امور خارجه، علی اکبر احمدیان دبیر شورای دفاع، عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی و نیز بعضی نمایندگان مجلس، قالیباف را در این سفر همراهی می‌کنند.

جی دی ونس معاون رئیس دولت تروریستی آمریکا نیز به همراه ویتکاف و کوشنر در اسلام آباد پاکستان حضور یافته‌اند.

این دور از مذاکرات بنا بر دعوت نخست وزیر پاکستان و موافقت جمهوری اسلامی ایران با پذیرش آتش‌بس تحت شرایط خود، با آمریکا انجام می شود.

    • IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      به حق امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف موفق باشند
    • حسین IR ۰۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      خدا حفظت کنه آقای قالیباف شما نماینده ما هستین صلح و شادی رو دوباره به ایران برگردونید
    • IR ۰۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      دانشمتدان هسته ای بروند جای امن چون ممکن حمله شد
    • IR ۰۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      امریکا یکی از شروط اصلیش رو بازگشایی تنگه هرمز میدونه ،واگر ابن تنگه باز نشه تهدید کرده با ناو جنگی که مربوط میشه به تنگه حمله می کنه به سمت جاهای مختلف واین احتمال هست تهدیدش رو عملی کته ،البته شروط دیگش معلوم نیست چی هست به هرحال نیروهای نظامی ایران امادگی داشته باشند البته شاید امریکا از جاهای دبگه هم حمله کنه ونیروهای نظامی امادگی داشته باشه اونم ۵۰۰درصدی

