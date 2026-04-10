به گزارش خبرگزاری مهر، هیات مذاکره کننده ایرانی به سرپرستی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، برای مذاکره با طرف آمریکایی وارد اسلام آباد پاکستان شد.

این هیات متشکل از کمیته‌های امنیتی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و حقوقی است.

در صورتی که طرف مقابل پیش‌شرطهای ایران برای آغاز مذاکرات را بپذیرد، این گفتگوها شروع خواهد شد.

عباس عراقچی وزیر امور خارجه، علی اکبر احمدیان دبیر شورای دفاع، عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی و نیز بعضی نمایندگان مجلس، قالیباف را در این سفر همراهی می‌کنند.

جی دی ونس معاون رئیس دولت تروریستی آمریکا نیز به همراه ویتکاف و کوشنر در اسلام آباد پاکستان حضور یافته‌اند.

این دور از مذاکرات بنا بر دعوت نخست وزیر پاکستان و موافقت جمهوری اسلامی ایران با پذیرش آتش‌بس تحت شرایط خود، با آمریکا انجام می شود.