استقبال سازمان ملل از مذاکرات میان ایران و آمریکا در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، «استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی به خبرنگاران گفت: در مورد وضعیت کنونی در خاورمیانه، دبیرکل از مذاکرات آمریکا و ایران که با میانجیگری پاکستان قرار است آخر هفته (میلادی) در اسلام آباد آغاز شود، استقبال می‌کند.

دوجاریک تصریح کرد: دبیرکل سازمان ملل از طرفین می‌خواهد که از این فرصت دیپلماتیک برای تعامل توام با حسن نیت به سمت یک توافق پایدار و جامع، با هدف کاهش تنش و جلوگیری از بازگشت به درگیری بهره ببرند.

سخنگوی سازمان ملل افزود: «ژان آرنو» فرستاده دبیرکل سازمان ملل هم اکنون در منطقه خاورمیانه حضور دارد تا از تلاش‌های دیپلماتیک حمایت کند و دبیرکل تاکید می‌کند که هیچ جایگزین مناسبی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، مطابق کامل با قوانین بین‌المللی از جمله منشور سازمان ملل، وجود ندارد.

اوضاع لبنان رو به وخامت است

سخنگوی سازمان ملل درباره اوضاع لبنان نیز به خبرنگاران گفت: وضعیت این کشور همچنان رو به وخامت است و خدمات اساسی برای افراد نیازمند تحت فشار شدید قرار دارد.

به گفته وی، وزارت بهداشت لبنان گزارش داده است که حملات روز چهارشنبه در سراسر این کشور، بیش از ۳۰۰ نفر را کشته و بیش از یک هزار و ۱۰۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.

بر این اساس، شمار کل قربانیان از ۲ مارس تاکنون به حدود یک هزار و ۹۰۰ نفر رسیده و بیش از ۶۰۰۰ نفر نیز زخمی شده‌اند.

دوجاریک تصریح کرد: همکاران بشردوستانه ما همچنان به شدت نگران حملات به خدمات بهداشتی و اورژانس در لبنان هستند. امروز، حمله به یک آمبولانس باعث کشته شدن دو امدادگر در استان صور شد.

سخنگوی سازمان ملل گفت: سیستم بهداشت و درمان لبنان به شدت تحت فشار است. سازمان بهداشت جهانی هشدار می‌دهد که برخی از بیمارستان‌ها ممکن است به دلیل افزایش تلفات، ظرف چند روز با کمبود تجهیزات درمان آسیب های حاد مواجه شوند. اختلال در زنجیره‌های تامین و افزایش تقاضا، دسترسی به دارو برای بیماری‌های مزمن مانند انسولین را نیز تهدید می‌کند.

دوجاریک تصریح کرد: با تداوم وخامت اوضاع انسانی، ما خواستار کاهش فوری تنش‌ها و توقف درگیری‌ها هستیم. همه طرف‌ها باید از غیرنظامیان محافظت کنند و به‌طور کامل به حقوق بین‌الملل بشردوستانه احترام بگذارند.

سخنگوی سازمان ملل افزود: کارکنان حوزه سلامت، آمبولانس‌ها و مراکز درمانی و زیرساخت‌های غیرنظامی باید در همه زمان‌ها مورد حفاظت قرار گیرند و برای ارائه کمک‌های انسانی به‌صورت ایمن و بدون مانع، نیاز به تامین مالی و حمایت‌های بیشتر وجود دارد.