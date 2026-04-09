به گزارش خبرگزاری مهر، عباس موسوی، عضو دفتر ریاستجمهوری ایران در گفت و گو با شبکه المیادین گفت: اگر آمریکاییها و صهیونیستها از تعهدات خود شانه خالی کنند، ما به این اقدام پاسخ خواهیم داد.
وی افزود: ما به کشورهای میانجی تأکید کردهایم که از تعهدات خود عدول نمیکنیم و آنها باید بهطور جدی برای وادار کردن طرفهای مقابل به پایبندی به تعهداتشان تلاش کنند.
موسوی در ادامه گفت: آمریکاییها در اصفهان متحمل خسارت سنگینی شدند و پس از آن بود که از طریق ترکیه و پاکستان برای برقراری آتشبس میانجیگری کردند.
وی هشدار داد: در صورت تداوم حملات اسرائیل به لبنان، خطرات جدی متوجه توافق آتشبس خواهد شد.
موسوی همچنین تصریح کرد: به کشورهای همسایه اطلاع دادهایم و بارها هشدار دادهایم که پایگاههای آمریکایی در این کشورها برای حمله به ایران مورد استفاده قرار میگیرند.
وی افزود: ایران آماده همکاری با کشورهای همسایه برای ایجاد یک ساختار امنیتی در منطقه است.
این مقام ایرانی تأکید کرد: کشورهای منطقه میتوانند اطمینان داشته باشند که شریکی قابل اعتمادتر از ایران نخواهند یافت.
عضو دفتر ریاستجمهوری ایران ادامه داد: به کشورهای همسایه میگوییم دشمن ما مشترک است و تأکید میکنیم که تهران خواهان خیر و ثبات برای منطقه است.
وی با اشاره به روند مذاکرات گفت: «باید نسبت به مذاکرات پیشرو خوشبین باشیم.
موسوی تأکید کرد: ما با یک توافق آتشبس شکننده روبه رو هستیم و ایران در برابر تجاوزات صهیونیستها سکوت نخواهد کرد.
وی در پایان افزود: اگر ترامپ خواهان توقف جنگ است، باید در برابر تجاوزات اسرائیل بایستد و به آنها پایان دهد.
