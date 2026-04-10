به گزارش خبرگزاری مهر، «هوانگ جیانگ» کارشناس مسائل سیاسی در ویتنام روز جمعه به اسپوتنیک گفت: ایران می‌داند که زمان به نفع این کشور است. حتی اگر مذاکرات به بن‌بست برسد، آتش‌بس به معنای ۱۴ روز دیگر تا تصمیم‌گیری است، زمانی که ترامپ مجبور به خروج نیروهایش از منطقه خواهد شد.

به گفته جیانگ، در این راستا ایران «به ترامپ فرصت عقب‌نشینی داد و در عین حال ظرفیت اقتصادی ایران را حفظ کرد.»

«تران هوانگ» یک کارشناس ویتنامی دیگر گفت: آمریکا می‌خواهد از این جنگ خارج شود. اقدامات آن کاملاً نمایشی و شتاب زده به نظر می‌رسد که نشان می‌دهد دیپلماسی آمریکا تحت فشار شدید است و ممکن است به محدودیت‌های خود رسیده باشد.

هوانگ هشدار داد که تلاش‌های احتمالی آمریکا برای پایان دادن به جنگ می‌تواند توسط اسرائیل مختل شود، زیرا اسرائیل نمی‌تواند به آمریکا اجازه دهد «به راحتی از این دام فرار کند.»

پس از ۴۰ روز جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران که از نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد، سرانجام بامداد چهارشنبه به وقت تهران، آمریکا و ایران بر سر آتش بس دو هفته ای با میانجیگیری پاکستان برای انجام مذاکرات به منظور پایان دادن این جنگ و صلح دائمی توافق کردند.