به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به نقل از رسانه‌های عبری خبر داده است که رژیم اسرائیل احتمالاً به زودی دستوری از سوی آمریکا برای برقراری آتش‌بس کامل در لبنان دریافت خواهد کرد. این رسانه‌ها دلیل این امر را هزینه‌های مداوم تحمیل‌شده از سوی جبهه لبنان و افزایش ضررهای اسرائیل با ادامه جنگ عنوان کرده‌اند.

در همین راستا، شبکه لبنانی «یو نیوز» اعلام کرد که لبنان در ساعات آینده شاهد آتش‌بس خواهد بود. این آتش‌بس در چارچوب توافق میان آمریکا و ایران و با میانجیگری پاکستان صورت می‌گیرد و قرار است مذاکرات از فردا (شنبه) در اسلام‌آباد آغاز شود. «یو نیوز» به نقل از منابع آگاه افزود که اسرائیل ساعت ۴ صبح به وقت بیروت تعهد خود به آتش‌بس را اعلام خواهد کرد تا مسیر برای شمول لبنان در این توافق هموار گردد.

اصرار ایران بر گنجاندن جبهه لبنان

این شبکه همچنین خبر داد که هیئت ایرانی از سفر به اسلام‌آباد پیش از اعلام آتش‌بس در لبنان خودداری کرده و اصرار دارد که جبهه لبنان نیز در میانجیگری پاکستان گنجانده شود.

موضع حزب‌الله و مقامات ایرانی

در همین حین، «یو نیوز» گزارش داد که حزب‌الله به میانجیگران اعلام کرده با آزادی عمل نظامی اسرائیل در لبنان مخالف است و به هرگونه تجاوز پاسخ قاطع خواهد داد. مقامات ایرانی نیز پیش از این بارها صراحتاً اعلام کرده‌اند که تداوم آتش‌بس و انجام مذاکرات در اسلام‌آباد، منوط به توقف کامل درگیری‌ها، از جمله حملات اسرائیل به لبنان است.

تأکید قالیباف بر اجرای پیش‌شرط‌ها

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ساعاتی پیش اعلام کرد که دو مورد از توافقات مورد توافق طرفین، یعنی برقراری آتش‌بس در لبنان و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، باید پیش از آغاز مذاکرات اجرایی شوند.

تناقض در موضع دولت لبنان

دولت لبنان، که تاکنون در قبال تجاوزات رژیم اسرائیل، به ویژه حملات اخیر که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از هزار نفر شد، سکوت پیشه کرده بود، در روزهای گذشته خواهان برگزاری مذاکرات مستقیم با اسرائیل شده است. این دولت، علیرغم مخالفت‌های داخلی، مدعی است که مذاکرات با اسرائیل تنها راه حل تجاوزات این رژیم است. این در حالی است که تجربه سوریه و اشغال بخش‌هایی از این کشور با وجود مذاکرات علنی دولت جولانی، همچنان در برابر چشمان مقامات لبنانی قرار دارد.