۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

اعضای اصلی مذاکره‌کننده ایران چه کسانی هستند؟

اعضای اصلی هیئت مذاکره‌کننده ایران قالیباف، عراقچی و علی باقری هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اخبار رسیده از محل مذاکرات در اسلام‌آباد اعضای اصلی هیئت مذاکره‌کننده ایران قالیباف، عراقچی و علی باقری هستند.

محسن صمیمی

