به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش امل و حزبالله در بیانیهای از صبر آوارگان، خانوادههای میزبان و پایداری نیروهای مقاومت در درگیریهای روستاهای مرزی قدردانی کردند.
جنبش امل و حزبالله اعلام کردند: احساسات مردم و اشتیاق آنها برای بیان موضعشان درباره تحولات جاری را عمیقاً ارج مینهیم.
از سوی دیگر مقاومت اسلامی برای دومین بار تجمع نیروها و خودروهای ارتش اسرائیل را در اطراف مثلث التحریر با شلیک موشکی هدف قرار داد.
مقاومت اسلامی اعلام کرد پایگاه «عمیعاد» در شمال دریاچه طبریا را باموشک هدف قرار داد. مقاومت اسلامی اعلام کرد که موضع المطله را با پهپادهای انتحاری هدف قرار داد.
حزب الله لبنان همچنین پادگان متات را با پهپادهای انتحاری هدف قرار داد.
کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد: از ساعات اولیه صبح امروز حزب الله حدود سی موشک و ۵ پهپاد به شمال اسرائیل شلیک کرده است.
