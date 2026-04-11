۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۷

صهیونیست‌ها به دنبال نسل‌کشی در لبنان

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: رژیم صهیونیستی که در روزهای اخیر حملات خود را در لبنان به طور قابل توجهی شدت بخشیده است، تاکنون هزاران نفر از مردم بی‌گناه این کشور را به خاک و خون کشیده و شمار قربانیان غیرنظامی را روز به روز افزایش می‌دهد.

این رژیم با برنامه‌ریزی قبلی و به صورت کاملاً هدفمند، منازل مسکونی و ساکنان غیرنظامی آن‌ها را مستقیماً مورد حمله قرار می‌دهد. هدف آشکار این تاکتیک وحشیانه وارد کردن بیشترین تلفات انسانی ممکن به مردم لبنان است.

علاوه بر این رژیم صهیونیستی در عملی که کاملاً جنایتکارانه و مصداق بارز جنایت علیه بشریت است و در شرایطی که جامعه بین‌المللی در قبال این فجایع سکوت اختیار کرده است، اقدام به انفجار دسته‌جمعی منازل مسکونی در مناطق مختلف جنوب لبنان می‌کند.

هدف نهایی این اقدام ویرانگر، تبدیل کل این منطقه به زمینی سوخته، تخریب شده و در نهایت غیرقابل سکونت برای ساکنان اصلی آن است.

در تازه‌ترین تحولات میدانی، خبرنگار شبکه الجزیره در گزارشی میدانی از وقوع دو حمله هوایی جداگانه توسط ارتش اسرائیل به شهرهای جویه و البابلیه که هر دو در جنوب لبنان واقع شده‌اند، خبر داد.

در ادامه این حملات گسترده، اسرائیل همچنین به شهر تبنین که در منطقه بنت جبیل در جنوب لبنان واقع شده است، حمله هوایی مستقیم انجام داده و خسارات و تلفاتی را به بار آورده است.

از سوی دیگر خبرنگار الجزیره به حمله رژیم صهیونیستی به شهرک دبین در مرجعیون اشاره کرد.

خبرنگار شبکه المیادین در جنوب لبنان از شهادت ۵ نفر در حمله ارتش اسرائیل به شهرک تفاحتا در شهرستان صیدا خبر داد.

    • IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      وقتی ترامپ از نابودی کردن تمدن ایران سخن گفت مقامات اسرائیلی با روی باز استقبال کردند و آماده بودند تا عملیات را انجام دهند ، این یک نشانه است که اسرائیل هیچ محدودیتی برای جنایت قائل نیست و هدفی جز نسل کشی و نابودی ایران ، لبنان ، غزه و همچنین سایر کشورهای همسایه اش ندارد و حتی اگر ترامپ پیشنهاد حمله ی اتمی میداد نتانیاهو با کمال میل قبول میکرد ، پس تنها کشوری که قطعا باید خلع سلاح اتمی شود اسرائیل است چون به هیچ یک از قوانین بین المللی پایبند نیست
    • IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      حزب الله به وجود آمد تا از مرزهای لبنان دفاع کند پس اگر نتانیاهو آنها را دشمن می‌بیند دلیلش این بوده که نمی‌گذارند اسرائیل به راحتی خاک لبنان را تصرف کند، اسرائیل نمی‌خواهد هیچ یک از همسایگانش سلاح و ارتش باشند ولی خودش تا دندان مسلح و مجهز به بمب اتم
    • IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      اسراییل لعنتی زیاد آدمکشی میکنه درهرکشوریکه باهاش می ره توجنگ .راهش اینکه ایران سلاح یا کلاهک هسته ای بسازه

