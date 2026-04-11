به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره گزارش داد که نظامیان رژیم صهیونیستی در حال منفجر کردن خانه‌ها در شهر شماع در جنوب لبنان هستند.

همچنین دو حمله پهپادی رژیم صهیونیستی شهرهای تبنین و عباسیه در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

الجزیره در گزارشی اعلام کرد که حملات هوایی اسرائیل شهرهای تول و کفور در منطقه نبطیه در جنوب لبنان را هدف قرار داد. همچنین رژیم صهیونیستی به شهر جوایا در جنوب لبنان حمله پهپادی کرده است.

پاسخ موشکی و پهپادی حزب‌الله به نقض آتش‌بس از سوی صهیونیست‌ها

رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که حزب‌الله ۱۰ موشک به سمت کرمئیل در جلیل شلیک کرد که یکی از آنها مستقیماً به منطقه‌ای در شلومی اصابت کرد.

همچنین فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آژیرها در یارون (شمال سرزمین‌های اشغالی) در پی شلیک موشک از لبنان به صدا درآمدند.

آژیرها در المطله (شمال سرزمین‌های اشغالی) نیز پس از شناسایی نفوذ یک پهپاد از لبنان به صدا درآمدند.

منابع صهیونیستی اعلام کردند که به دنبال حمله پهپادی از لبنان آژیرهای خطر در منطقه عرب العرامشه و شهرهایی در الجلیل به صدا درآمده است. در کرمئیل نیز آژیر خطر نیز صدای آژیر خطر شنیده می شود.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در غرب الجلیل خبر داد. پنج پهپاد از لبنان به الجلیل غربی شلیک شد.

مقاومت اسلامی تجمع نظامیان و خودروهای ارتش اسرائیل را در اطراف مثلث التحریر با شلیک موشکی هدف قرار داد.

از سوی دیگر رسانه های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در مسکاف عام، نهاریا، عکا و حومه آن از بیم حمله پهپادی خبر دادند.

مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که شهر صفد را هدف حمله موشکی قرار داده است.

همزمان شبکه المیادین تجمع اعتراضی گسترده مقابل ساختمان دولت در بیروت در مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی خبر داد.