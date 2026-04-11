به گزارش خبرگزاری مهر، صادقی رییس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه فعالیت مدارس تا پایان فروردین همچنان مجازی است گفت: در حال حاضر تمامی کلاس‌های درس در سطح کشور به صورت مجازی و از طریق شبکه شاد فعال است.

وی در خصوص آخرین وضعیت اسکان شهروندان از فضاهای رفاهی این وزارتخانه گفت: با توجه به حجم تخریب بسیاری از منازل تلاش کردیم تا فضاهای رفاهی را در اختیار هموطنان قرار دهیم، با توجه به تعطیلی مدارس و فضاهای رفاهی، شهروندان و فرهنگیان می‌توانند تا پایان فروردین ماه از این فضاها بهره‌مند شوند.