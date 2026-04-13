به گزارش خبرنگار مهر، گاز طبیعی در ایران نقشی فراتر از یک سوخت معمول دارد؛ از گرمایش خانهها و مدارس تا نیروگاههای برق، از صنایع کوچک و بزرگ تا بخش حملونقل، همه و همه وابسته به شبکه گسترده گازرسانی کشورند. این شبکه، که یکی از بزرگترین شبکههای گاز جهان توصیف میشود، امروز به اغلب نقاط ایران رسیده و بخش عمده روستاها، شهرها و مراکز صنعتی را پوشش میدهد. با این حال، همچنان مناطقی در کشور وجود دارند که به دلایل مختلف امکان اتصال آنها به خط لوله سراسری فراهم نشده است؛ مناطقی که یا از مراکز جمعیتی فاصله زیادی دارند، یا در مناطق کوهستانی، مرزی و صعبالعبور واقع شدهاند، یا ساخت خط لوله تا آنها از نظر اقتصادی قابل توجیه نیست.
در کنار این مناطق دورافتاده، برخی مناطق متصل به شبکه نیز در سالهای اخیر در روزهای اوج مصرف، بهویژه زمستانهای سرد، با افت فشار یا قطع موقت گاز مواجه شدهاند. افزایش غیرقابل پیشبینی مصرف خانگی، ناترازی فصلی تولید و مصرف و فشار مضاعف بر خطوط انتقال، گاهی باعث شده که شبکه گاز نتواند پاسخگوی تقاضا در همه مناطق باشد. همین شرایط، نیاز ایران به راهکارهای مکمل و جایگزین برای گازرسانی را بیش از گذشته برجسته کرده است.
یکی از مهمترین راهکارهایی که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، گازرسانی غیرشبکهای یا مدلهای موسوم به «خطلوله مجازی» (Virtual Pipeline) است؛ شیوهای که در بسیاری از کشورها – از چین و هند گرفته تا نروژ و کانادا – کاربرد گسترده دارد و حالا در ایران نیز بهعنوان گزینهای عملی برای تقویت امنیت انرژی مطرح شده است.
خطلوله مجازی چیست و چگونه کار میکند؟
خطلوله مجازی در سادهترین بیان، روشی برای رساندن گاز به نقاط فاقد شبکه لولهکشی است؛ با این تفاوت که بهجای انتقال گاز از داخل لولههای زیرزمینی یا هوایی، گاز به شکل فشردهشده (CNG) یا مایعشده (LNG) با کامیون، کانتینرهای ویژه یا مخازن حملونقل منتقل میشود. به عبارتی، کامیونها و مخازن متحرک نقش «خط لوله» را بازی میکنند و شبکهای متحرک و منعطف ایجاد میکنند.
در این مدل، گاز در مبدا – که میتواند یک ایستگاه مادر CNG یا یک واحد کوچک تولید LNG باشد – پردازش شده، فشرده یا مایع میشود و سپس در مخازن استاندارد بارگیری میگردد. این مخازن به مقصد حمل میشوند و در آنجا، در یک ایستگاه محلی، دوباره گاز به حالت عادی بازمیگردد و وارد شبکه داخلی روستا، مرکز صنعتی یا ایستگاه مصرف میشود. این سیستم، در مقیاسهای کوچک و متوسط، عملکردی سریعتر، ارزانتر و انعطافپذیرتر از ساخت خط لوله دائمی دارد.
گرچه ایران دارنده یکی از بزرگترین ذخایر گاز جهان است، اما مصرف داخلی نیز در حدی است که شبکه انتقال کشور در فصل سرما فشار زیادی را تجربه میکند. چند سال اخیر نشان داده که در روزهای اوج مصرف خانگی، بخش صنعت، نیروگاهها و حتی برخی شهرها با محدودیتهایی مواجه میشوند. در چنین وضعیتی، گازرسانی غیرشبکهای میتواند بهعنوان یک «حلقه نجات» عمل کند؛ چه برای مناطق دورافتاده که اساساً خط لوله ندارند، و چه برای مناطقی که در دورههای بحران نیاز به پشتیبانی دارند.
افزون بر این، صدها روستا و منطقه کوچک در کشور وجود دارد که گازرسانی سنتی به آنها بهصرفه نیست. برای چنین نقاطی، ساخت صدها کیلومتر خط لوله تنها برای چند خانوار یا یک واحد صنعتی کوچک، نه از نظر اقتصادی منطقی است و نه از نظر محیطزیستی ضرورت دارد. اما رساندن گاز با کامیونهای حامل CNG یا LNG میتواند با هزینه کمتر و سرعت بیشتر انجام شود.
به گفته کارشناسان انرژی، گازرسانی غیرشبکهای میتواند برای گروههای مختلفی از مصرفکنندگان در ایران مناسب باشد؛ از جمله:• روستاهای کوچک و پراکنده در استانهایی مثل سیستانوبلوچستان، هرمزگان، کرمان، کردستان، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی• پاسگاههای مرزی و مناطق امنیتی که به دلیل شرایط جغرافیایی امکان اجرای خط لوله ندارند• معادن، کارگاههای صنعتی، گلخانهها و دامداریها که در فاصله زیادی از شبکه گاز قرار دارند
• مناطق گردشگری و اقامتگاههای فصلی که مصرف ثابتی ندارند• پروژههای موقت ساختمانی یا عمرانی که نیاز دورهای به انرژی دارند• شهرها یا صنایع در معرض افت فشار زمستانی که برای چند هفته نیازمند سوخت کمکیاند.
در همه این موارد، خطلوله مجازی میتواند با سرعت قابل توجهی راهاندازی شود و نیاز به زیرساختهای سنگین و طولانیمدت را کاهش دهد.
یکی از مهمترین مزیتهای گازرسانی غیرشبکهای، سرعت اجرا است. در حالی که ساخت یک خط لوله جدید نیازمند مجوزهای متعدد، تملک زمین، عبور از مناطق صعبالعبور و ماهها تا سالها عملیات اجرایی است، ایجاد یک ایستگاه CNG یا LNG کوچک و راهاندازی خطوط حمل و توزیع، معمولاً در مدت چند ماه انجام میشود.
از نظر اقتصادی نیز برای مناطق کمجمعیت، هزینه انتقال گاز با کامیونها بسیار کمتر از احداث خط لوله است. علاوه بر آن، این روش انعطافپذیری چشمگیری دارد؛ چون اگر مصرف در منطقهای افزایش یا کاهش یابد، تجهیزات قابل جابهجاییاند و میتوان آنها را به مناطق دیگر منتقل کرد.
یکی دیگر از مزیتها، کاهش مصرف سوختهای آلاینده مانند نفت سفید و گازوئیل است. بسیاری از مناطق دورافتاده که گاز ندارند، برای گرمایش و انرژی مجبور به استفاده از سوخت مایع هستند که علاوه بر هزینه بالا، آلودگی بیشتری تولید میکند و نیاز به توزیع گسترده دارد. جایگزین کردن آنها با گاز طبیعی، هم از نظر محیطزیستی و هم از نظر اقتصادی سودمند است.
در عین حال، گازرسانی غیرشبکهای با چالشهایی همراه است. مهمترین آنها، استانداردهای ایمنی در حمل و نگهداری گاز فشرده یا مایع است. مخازن LNG باید در دماهای بسیار پایین نگهداری شوند و هرگونه نقص فنی میتواند خطرآفرین باشد. زیرساخت جادهای مناسب نیز برای تردد کامیونها ضروری است.
از سوی دیگر، در مصرفهای بزرگ صنعتی، این روش همچنان از نظر هزینه، توان رقابت با خط لوله دائمی را ندارد و بیشتر به عنوان راهحل تکمیلی یا اضطراری مطرح است، نه جایگزین کامل.
تجربه جهانی؛ الگوهای قابل استفاده برای ایران
کشورهای مختلف سالهاست از مدلهای خطلوله مجازی بهره میبرند. در چین، شبکه عظیمی از کامیونهای حامل LNG وجود دارد که گاز را به شهرها و کارخانههای دور از شبکه اصلی میرسانند. در نروژ و فنلاند، دهها نیروگاه کوچک از LNG قابلحمل برای تولید برق و گرمایش استفاده میکنند. در هند نیز صدها منطقه صنعتی و روستایی با CNG قابلحمل تغذیه میشوند.
تجربه این کشورها نشان میدهد که گازرسانی غیرشبکهای زمانی موفق است که دو شرط فراهم باشد: استانداردهای ایمنی بالا و مدیریت هوشمند حملونقل. ارتقای فناوری مخازن، استفاده از سیستمهای رصد از راه دور و آموزش رانندگان و اپراتورها، از جمله عوامل کلیدی هستند.
ایران در سالهای اخیر چند پروژه آزمایشی در استانهای مختلف اجرا کرده است. برخی روستاهای کوچک با CNG رسانده شدهاند و در چند نقطه، ایستگاههای کوچک LNG مقیاسپایین راهاندازی شده است. وزارت نفت اعلام کرده که توسعه مدلهای «ایستگاه مادر و دختر» – در آن گاز در یک ایستگاه مادر فشرده و سپس با تریلر به مقصد منتقل میشود – از برنامههای اجرایی آینده خواهد بود.
کارشناسان معتقدند که ایران با توجه به گستردگی جغرافیایی و تنوع اقلیمی، ظرفیت بالایی برای توسعه فناوریهای گازرسانی غیرشبکهای دارد. برخی نیز بر این باورند که این روش میتواند فشار بر شبکه سراسری را در روزهای اوج مصرف کاهش دهد.
آینده گازرسانی غیرشبکهای در کشور
چشماندازی که برای گازرسانی غیرشبکهای در ایران ترسیم میشود، شامل چند محور اصلی است: توسعه واحدهای کوچک تولید LNG، افزایش ناوگان حمل CNG و LNG، اتوماسیون بیشتر ایستگاههای تبدیل و تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی. همچنین پیشبینی میشود که در آینده از مدلهای ترکیبی انرژی – شامل گاز قابل حمل، انرژی خورشیدی و دیزلی – برای تأمین نیاز مناطق دورافتاده استفاده شود.
گازرسانی غیرشبکهای در ایران اکنون از یک ایده جانبی به یک ضرورت عملی تبدیل شده است. این روش میتواند مناطق محروم را از انزوای انرژی خارج کند، امنیت انرژی مناطق حساس را افزایش دهد، فشار بر شبکه سراسری را کاهش دهد و جایگزین سوختهای آلاینده شود. اگرچه اجرای آن نیازمند سرمایهگذاری، استانداردهای ایمنی و هماهنگی میان نهادهای مختلف است، اما تجربه جهانی نشان میدهد که برای کشورهایی با گستره جغرافیایی وسیع و پراکندگی جمعیتی بالا، این مدل یک ابزار کارآمد و مکمل است.
به نظر میرسد در سالهای پیشرو، گازرسانی غیرشبکهای نقش پررنگتری در سیاستهای انرژی ایران ایفا خواهد کرد؛ مسیری که میتواند به توسعه متوازنتر کشور، افزایش رفاه مناطق دوردست و مدیریت بهینه منابع گازی کمک کند.
نظر شما