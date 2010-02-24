236 کیلومتر از مسیر خطوط انتقال گاز بازسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله دینی با اشاره به بازسازی بیش از 236 کیلومتر از مسیر خطوط انتقال گاز طبیعی در استان های کردستان و آذربایجان غربی، گفت: با توجه به صعب العبور و کوهستانی بودن موقعیت جغرافیایی مسیر عبور خطوط انتقال گاز در مناطق شمال غرب کشور بازرسازی مسیر عبور خطوط لوله گاز ضروری به نظر می رسد.

وی با بیان این که برای افزایش ضریب ایمنی، تسریع در دسترسی و افزایش راندمان خطوط انتقال گاز مسیر برخی از این خطوط مورد مرمت، بازسازی و شن ریزی قرار گرفته است، اظهار داشت: از این رو اخیرا عملیات بازسازی مسیر عبوری 4 خط انتقال گاز طبیعی انجام شده است.

این مقام مسوول افزود: تاکنون مسیر خط لوله 10 اینچ تکاب – ابراهیم آباد به طول 115 کیلومتر، خط لوله 16 اینچ بوکان – بانه به طول 75 کیلومتر و خط لوله 12 اینچ بانه – سردشت به طول 43 کیلومتر و خط لوله 36 اینچ تبریز – ابراهیم آباد به طول تقریبی 3 کیلومتر مورد مرمت، بازسازی و شن ریزی قرار گرفته است.

مدیر منطقه 8 ، با تاکید بر این که بازسازی مسیر عبوری این خطوط لوله موجب افزایش ایمنی و رفع آسیب های احتمالی از استعلاک زود هنگام خطوط لوله انتقال گاز خواهد شد، تبیین کرد: همچنین با انجام این عملیات امکان تردد نیروهای عملیاتی و امدادی در مواقع اضطراری تسریع می شود.

به گفته دینی در مجموع انجام به موقع تعمیرات اساسی تاسیسات تقویت فشار و خطوط لوله، اجرای پیگرانی معمولی و هوشمند، ساخت ابنیه های فنی در مسیر خطوط، ولتاژگیری، نشت یابی خطوط، آموزش و آمادگی کارکنان موجب افزایش پایداری شبکه گاز در سطح منطقه 8 شرکت انتقال گاز ایران شده است.