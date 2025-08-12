تجهیز اماکن ورزشی خوزستان به وسایل سرمایشی و خنک کننده

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم پیش از ظهر امروز سه شنبه در آئین بزرگ تجهیز اماکن ورزشی خوزستان به وسایل و تجهیزات سرمایشی و خنک کننده، بیان کرد: برای دومین سال متوالی توانستیم به واسطه اعتبارات خوبی که از سوی استانداری، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت که به اداره کل ورزش و جوانان پرداخت شد، سالنها و اماکن ورزشی را به سیستمهای خنک کننده و سرمایشی، دستگاه تصفیه آب، کامپیوتر و دیگر الزامات مجهز کنیم.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: برای این تجهیزات اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی با بیان اینکه در این فاز اماکن به ۱۲۰ کولر تجهیز میشوند، ادامه داد: این نیازسنجیها از سوی رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستانها و بخشها به ما اعلام شد که با توجه به اعتبارات موجود تجهیزات خریداری شد تا در اختیار جامعه ورزشی استان قرار گیرد.
بنی تمیم عنوان کرد: همچنین تجهیز پنج خانه جوان در دستور کار است که کار عمرانی و ساختمانی آنها امسال به اتمام میرسد که برای تجهیز آن حدود ۴۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان از مسئولین استانی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که برای تأمین اعتبار کمک داشته اند، قدردانی کرد.
