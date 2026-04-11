به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله ناصر مکارمشیرازی از مراجع عظام تقلید در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان به شرح زیر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
اِنّا لله و اِنّا إلیه راجعون
خبر حملات وحشیانه و تأسفبار رژیم صهیونی به بخشهایی از کشور لبنان و شهادت و مجروح شدن صدها تن از مردم بیدفاع، بهویژه زنان و کودکان، موجب تأثر و اندوه عمیق گردید.
بیتردید این رژیم که پایبندی به اصول انسانی ندارد، با حمله به بیمارستانها، زیرساختهای حیاتی و مراکز غیرنظامی، مرتکب جنایاتی شده است که وجدان هر انسان آزاده ای را به شدت جریحهدار میسازد.
شایسته است امت های مسلمان، آزادگان جهان و دولت های اسلامی از مردم بیپناه این سرزمین و حزب الله شجاع و مقاوم آنان، حمایت نمایند و توجه داشته باشند که تجربههای پیشین نشان داده است هرگونه سستی یا سازش در برابر تجاوز، زمینهساز تکرار و تشدید آن خواهد بود. انتظار میرود مسئولان و نهادهای ذیربط جمهوری اسلامی ایران، همچون گذشته، در چارچوب وظایف انسانی و اسلامی خود، در جهت کاهش آلام و حمایت از مردم مظلوم لبنان اهتمام ورزند.
اینجانب این مصیبت جانسوز را به محضر حضرت ولیّ عصر (ارواحنا فداه) تسلیت عرض نموده، علوّ درجات شهداء، شفای عاجل مجروحان و صبر و اجر بازماندگان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
قم- ناصر مکارم شیرازی
قم- مرجع تقلید شیعیان در پی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان پیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله ناصر مکارمشیرازی از مراجع عظام تقلید در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان به شرح زیر است.
