به گزارش خبرگزاری مهر، محمد گلزاری دبیر شورای اطلاعرسانی دولت و از فعالان رسانهای حاضر در تیم مذاکرهکننده ایران در اسلامآباد پاکستان اظهار کرد: هیأت ایرانی به سرپرستی رئیس مجلس شورای اسلامی متشکل از مقامات ارشد دولت، مجلس و دفاعی است که نشاندهنده جدیت ایران در مذاکرات و مطالبهگری و پیگیری حقوق کشورمان است.
وی افزود: این ترکیب علاوهبر اینکه همگرایی و یکصدایی حاکمیتی را نشان میدهد مورد توجه کارشناسان و رسانههای خارجی قرار گرفته و آنها نیز بر عزم جدی ایران در مذاکرات تاکید دارند.
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به اقدامات انجامشده از سوی تیم مذاکرهکننده ایران در اسلامآباد، گفت: پس از ورود تیم مذاکرهکننده به اسلامآباد در شب گذشته، آقای قالیباف با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان جلسهای برگزار کرده و در آن جلسه نکات اصلی و پیششرطها را اعلام کرد. ظهر امروز نیز دیدار با شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان انجام شد تا زمینه آغاز مذاکرات فراهم شود.
وی ادامه داد: کمیتههای مختلف ایرانی از صبح امروز چندبار جلساتی برگزار و مواضع را بررسی کردهاند و با همگرایی کامل آماده آغاز مذاکرات شدند.
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت یادآور شد: با پیشرفت شرایط و تماسهای مداوم با سفیر ایران در لبنان مبنی بر راستیآزمایی توقف حملات به بیروت و تذکر جدی به مواردی از نقض آتشبس و نیز فراهمشدن آزادسازی داراییهای بلوکهشده کشورمان، در نهایت مذاکرات سهجانبه آغاز شد.
گلزاری ادامه داد: با جدیشدن فضای مذاکرات سهجانبه، گفتوگوها وارد فاز کارشناسی شد و بخشی از اعضای کمیتههای تخصصی هیئت ایرانی نیز راهی محل مذاکرات شدند که این روند همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به حمایت کامل دولت و دیگر قوا از مذاکرهکنندگان، گفت: همانطور که رئیسجمهوری تأکید کرد هیئت عالی اعزامی با تمام وجود حافظ منافع ایران است و همه باید پشتیبان جدی حافظان منافع ملی ایران باشیم.
نظر شما