۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۴۹

فرماندار دیّر: فرآیندهای مربوط به انتخابات انجام شد

فرماندار دیّر: فرآیندهای مربوط به انتخابات انجام شد

بوشهر- فرماندار دیّر گفت: فرماندار دیر با اشاره به روند برگزاری انتخابات نیز گفت: تمام فرآیندهای مربوط به انتخابات انجام شده و برنامه‌ریزی برای برگزاری آن در موعد مقرر است.

به گزارش خبرنگار مهر،سید علیرضا سجادی عصر شنبه در نخستین نشست شورای ادادی شهرستان دیّر در سال جاری گفت: دشمن پس از شهادت رهبر انقلاب تلاش داشت توان هسته‌ای و موشکی ایران را نابود کرده و در نهایت کشور را تجزیه کند، اما در تحقق هیچ‌یک از اهداف خود موفق نشد و در محاسباتش دچار خطای جدی شد.

وی اظهار کرد: توان هسته‌ای و موشکی ایران یک دانش بومی است و با بمباران یا شهادت دانشمندان و فرماندهان از بین نمی‌رود، زیرا این دانش در کشور نهادینه شده و نسل‌های مختلف آن را ادامه خواهند داد.

سجادی افزود: دشمن تصور می‌کرد پس از شهادت رهبر انقلاب مردم به خیابان‌ها آمده و کشور دچار آشوب می‌شود، اما مردم با حضور گسترده در صحنه برای دفاع از کشور و نظام نشان دادند که بر سر اصول و آرمان‌های خود معامله نخواهند کرد.

فرماندار دیّر با بیان اینکه دشمن در محاسبات خود دچار اشتباه شده بود، گفت: هر کسی که شناختی از تاریخ و روحیه ملت ایران داشته باشد می‌داند که تجزیه این کشور ممکن نیست. مردم ایران در طول تاریخ بارها دلاوری و مقاومت خود را نشان داده‌اند و جنایات دشمن در جنگ اخیر در حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی نیز در حافظه تاریخی ملت باقی خواهد ماند.

سجادی با اشاره به خسارت‌های وارد شده در جنگ اخیر اظهار کرد: کشور در این حوادث خسارت‌هایی را متحمل شد و رهبر بزرگی را از دست داد که از نظر علمی، فقهی، سیاسی و زمان‌شناسی شخصیتی کم‌نظیر بود، اما همان‌گونه که در تاریخ اسلام برخی شهادت‌ها موجب ماندگاری و تقویت دین شده است، این شهادت نیز می‌تواند زمینه‌ساز اقتدار و بقای کشور باشد.

وی با اشاره به تجربه‌های حاصل از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: نیروهای نظامی، امنیتی و مسئولان کشور با استفاده از این تجربیات توانستند با ثبات، تاب‌آوری و اقتدار بیشتری در برابر دشمن ایستادگی کنند و پیروزی‌های مهمی به دست آورند.

فرماندار دیّر درباره روند مذاکرات بین ایران و آمریکا نیز گفت: پذیرش آتش‌بس و مذاکراتی که در حال انجام است با نظر و موافقت مقام معظم رهبری صورت گرفته و هدف از آن تقویت اقتدار کشور و پیگیری منافع ملی است.

وی با اشاره به شعار سال و اهمیت اقتصاد مقاومتی افزود: بهترین تعریف از اقتصاد مقاومتی این است که اقتصادی شکل بگیرد که حتی در شرایط فشار، تحریم و دشمنی بتواند مسیر رشد و شکوفایی کشور را ادامه دهد. تحقق این هدف نیازمند امنیت، وحدت ملی و حضور مردم در عرصه‌های مختلف است.

سجادی ادامه داد: امنیت توسط نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی تأمین می‌شود و در سایه این امنیت، سرمایه‌گذاران می‌توانند فعالیت کرده و چرخ‌های اقتصاد کشور را به حرکت درآورند. در این میان دستگاه‌های اجرایی نیز نقش مهمی در تبیین و تحقق شعار سال دارند.

وی با اشاره به شرایط کشور در زمان جنگ اخیر گفت: با وجود وضعیت خاص، روند آموزش در کشور بدون وقفه ادامه یافت و کلاس‌های درس در بستر فضای مجازی برگزار شد، هرچند در این حوادث بیش از ۳۲۰ دانش‌آموز و معلم به شهادت رسیدند و حدود ۷۵۰ مدرسه نیز دچار خسارت شد.

فرماندار دیّر همچنین با اشاره به اقدامات دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرایط جنگی گفت: در این مدت ۲۵ لنج به دلیل تهدیدات احتمالی با تلاش دستگاه‌های اجرایی سریع تخلیه شدند.

وی افزود: اعضای کمیسیون تنظیم بازار و دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز برای تأمین نیازهای مردم فعالیت مستمر داشتند و نانوایی‌ها حتی بیش از یک شیفت کار کردند تا مردم با کمبود مواجه نشوند.

لزوم صرفه جویی در مصرف آب و برق


سجادی با بیان اینکه در این مدت هیچ کمبودی در تأمین سوخت در شهرستان، استان و کشور احساس نشد، گفت: با وجود این، به دلیل خشکسالی‌های سال‌های گذشته ذخایر آب به بیش از ۵۰ درصد نرسیده و لازم است در مصرف آب، برق و سوخت صرفه‌جویی شود.

وی همچنین از تلاش شهرداران و دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرایط قدردانی کرد و گفت: رؤسای دستگاه‌ها باید با تغییر ساعت کاری از امروز با آمادگی کامل در محل کار حضور داشته باشند و از نظر فیزیکی و الکترونیکی نیز موضوع خودحفاظتی در ادارات مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار دیر با اشاره به روند برگزاری انتخابات نیز گفت: تمام فرآیندهای مربوط به انتخابات انجام شده و برنامه‌ریزی برای برگزاری آن در موعد مقرر است، مگر اینکه دولت و مجلس با توجه به شرایط تصمیم دیگری اتخاذ کنند و در این زمینه دستگاه‌ها باید با تمام امکانات پای کار باشند.

وی در پایان با اشاره به سالروز تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و افتتاح حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) گفت: این نهاد طی نزدیک به پنج دهه فعالیت با الهام از دیدگاه‌های امام خمینی (ره) خدمات گسترده‌ای در حوزه مسکن به اقشار کم‌درآمد ارائه کرده و این مسیر در سال جاری نیز با قدرت ادامه خواهد یافت.

سجادی همچنین از حضور پرشور مردم در حمایت از کشور قدردانی کرد و افزود: حضور باشکوه مردم نشان داد که آنان همواره پای وطن و آرمان‌های خود ایستاده‌اند و پویش مردمی «جانفدا» که نزدیک به ۲۱ میلیون نفر به آن پیوسته‌اند نیز جلوه‌ای از همین همبستگی ملی است.

