به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی صبح سه‌شنبه در آئین تجلیل از کارمندان نمونه و دستگاه‌های برتر شهرستان دیر اظهار داشت: خدمت‌گزاری بی‌وقفه، شفافیت با مردم و استفاده از ظرفیت‌های بومی باید در اولویت مدیران باشد.

فرماندار دیر با بیان اینکه پذیرش مسئولیت، سوگند خدمت به مردم است، بیان کرد: روزمرگی و فقدان برنامه برای یک مدیر قابل پذیرش نیست، یا نباید مسئولیت بپذیریم یا اگر پذیرفتیم باید تمام هم و غم خود را برای مردم بگذاریم.

سجادی همچنین بر اهمیت استفاده از پیشنهادات و نقدهای اصحاب رسانه تاکید و عنوان کرد: مدیران ادارات از پیشنهاد، راهکار و نقد اصحاب رسانه استفاده کنند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به مشکلات زیرساختی شهرستان اشاره کرد و گفت: به طور مثال پست ۱۳۲ برق دیر مربوط به دهه ۷۰ است و هنوز توسعه نیافته و نیاز به راه اندازی پست جدید برق است که پیگیر هستیم.

فرماندار شهرستان دیر با تاکید بر لزوم شفافیت با مردم در خصوص مسائل مربوط به نوسانات برق و دلایل ناترازی، بیان کرد: اگر مردم بدانند چرا برق نوسان می‌کند، قبول می‌کنند.

سجادی با اشاره به اینکه مشکلات شهرستان دیر تنها منحصر به این شهرستان نیست، بیان کرد: رسانه‌ها نقد مشفقانه و منصفانه را نسبت به مسئولان، اعم از فرماندار و مسئولان استانی، داشته باشند البته شرایط موجود را در نظر بگیرند، چرا که توقع و انتظارات نامحدود و منابع محدود است و وفق دادن این امکان پذیر نیست و باید با همکاری از این مرحله عبور کنیم.

وی در پایان به شعار هفته دولت، “۱۲ ماه تلاش و ۱۲ روز دفاع”، اشاره کرد و گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رؤسای ادارات جانانه پای کار بودند و کمبودی در شهرستان احساس نشد.

فرماندار شهرستان دیر همچنین بر استفاده خوب از سرمایه اجتماعی مردم تاکید کرد.

امام جمعه دیر با اشاره به سرمایه عظیم محبت اهل بیت (ع) و پیاده‌روی اربعین برای دین و نظام اسلامی، بر لزوم ایستادگی در برابر دشمن با الهام از عاشورای حسینی تاکید کرد.

حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی با تبریک هفته دولت به رئیس جمهور و کارگزاران نظام در استان و شهرستان روز کارمند را گرامی داشت و از تلاش‌های کارمندان تقدیر کرد و گفت: شهیدان رجایی و باهنر باید الگوی کارگزاران نظام اسلامی باشد.

وی تاکید کرد: فلسفه پیوند هفته دولت با نام این شهدا، الهام‌گیری از مکتب، تواضع، فروتنی، ساده‌زیستی و مردمی بودن آنان است.

امام جمعه دیر با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری، موفقیت دولت را موفقیت نظام اسلامی خواند و بر ضرورت حمایت از رئیس جمهور و دولت تاکید کرد.

حسینی، ضمن قدردانی از مسئولین و کارگزاران نظام، از خدمات آنان تجلیل کرد و گفت: هر چه‌قدر می‌توانید بهتر به مردم خدمت کنید و ارتباط بگیرید و اطلاع رسانی کنید.

وی با بیان اینکه دشمن به عامل ایمان و امید مردم حمله می‌کند، افزود: در موقعیتی که دشمن ناکارآمدی جمهوری اسلامی را جار می‌زند، اگر کسی عملکردها را نگوید هم به خود و هم به جمهوری اسلامی جفا کرده است.

امام جمعه دیر با اشاره به نقش مقام معظم رهبری، فرماندهان نظامی و حضور مردم در عقب‌نشینی دشمن در جنگ ۱۲ روزه، بر وحدت، همدلی و همراهی ملت با مسئولین و مسئولین با مردم تاکید کرد و گفت: با حفظ این وحدت و همدلی ملت در کنار مسئولین و مسئولین در کنار مردم پشت رهبری و با توان دفاعی نیروهای مسلح میهن خویش آباد کنیم.

وی با اشاره به بیانیه اصلاحات، هدف دشمن را تسلیم شدن ملت ایران دانست و تاکید کرد: مردم در برابر دشمن و کسانی که می‌خواهند نسخه تسلیم را به مردم قالب کنند با قدرت می‌ایستند و فریاد «هیهات منا الذله» سر می‌دهند.

در این مراسم علاوه بر تجلیل از کارمندان نمونه، از ادارات تأمین اجتماعی، برق، امور مالیاتی، شیلات، گاز، شهرداری دوراهک، بهزیستی، جهاد کشاورزی، شهرداری آبدان، ثبت اسناد به عنوان دستگاه‌های اجرایی برتر تجلیل شد.