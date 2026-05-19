به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی بعد از ظهر سهشنبه در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان دیر با تأکید بر اهمیت همافزایی دستگاههای اجرایی در حوزه سلامت اظهار کرد: سلامت یکی از مفاهیم اساسی و کلیدی در جامعه است و همه دستگاهها باید برای حفظ و ارتقای سلامت جسمی و روانی مردم تلاش کنند.
وی با اشاره به هفته سلامت افزود: شعار امسال هفته سلامت، «سلامت پایدار با علم و اقتدار، ایران ماندگار» است و این هفته فرصت مناسبی برای یادآوری اهمیت سلامت و معرفی اقدامات انجامشده در این حوزه به مردم است.
به گفته سجادی، دستگاههای اجرایی و مجموعه شبکه بهداشت باید از ظرفیت شهرها، بخشها و حتی روستا برای اطلاعرسانی و ارائه گزارش خدمات سلامت به مردم استفاده کنند.
فرماندار دیّر تلاشهای مجموعه شبکه بهداشت و درمان و کارکنان حوزه سلامت در بیمارستان و مراکز درمانی را قابل تقدیر دانست و تأکید کرد: هر اقدام کوچک یا بزرگ در حوزه سلامت در راستای اجرای سیاستهای کلان نظام و دولت در زمینه سلامت، امنیت غذایی و محیط زیست است.
سجادی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: جوانی جمعیت و فرزندآوری از سیاستهای مهم کشور است و نیروی انسانی جوان یکی از مولفههای اصلی اقتدار و پیشرفت هر کشور به شمار میرود.
وی افزود: برای تحقق این سیاستها باید فرهنگسازی لازم انجام شود و همه دستگاهها در اجرای برنامههای حمایتی و تبیین اهمیت این موضوع نقشآفرینی کنند.
فرماندار دیّر همچنین با اشاره به آسیبهای مصرف دخانیات گفت: مصرف دخانیات عامل بروز بسیاری از بیماریها از جمله سرطان ریه، بیماریهای قلبی، سکتههای مغزی و مشکلات تنفسی است.
وی اقدامات فرهنگی انجامشده در شهرستان برای کاهش مصرف دخانیات را ارزشمند دانست و گفت: این اقدامات باید با همکاری دستگاههای اجرایی، شورای فرهنگ عمومی و اصناف ادامه یابد و در کنار آن برای مشاغل مرتبط نیز راهکارهای جایگزین در نظر گرفته شود.
فرماندار دیّر همچنین بر ضرورت ساماندهی دستفروشان در شهر تأکید کرد و گفت: ساماندهی به معنای جمعآوری نیست، بلکه میتوان با ایجاد دکههای مناسب و زیبا در نقاط مشخص، فعالیت این افراد را مدیریت کرد.
وی خواستار اطلاعرسانی به افراد برای محصور کردن زمینهای رهاشده در سطح شهرها شد و بیان کرد: در صورت عدم تمکین، شهرداری نسبت به محصور کردن این زمینها اقدام کند تا از بروز مشکلات امنیتی و اجتماعی جلوگیری شود.
