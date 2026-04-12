بخشدار امام حسن: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات اندیشیده شد

محمود رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در فضایی آرام، شفاف و امن در بخش امام حسن فراهم شده است تا انتخابات در موعد مقرر قانونی برگزار شود.
بخشدار امام حسن افزود: مراکز رأیگیری در مکانهای مناسب و در دسترس دایر خواهد شد و اطلاعرسانی گسترده از طریق کانالهای مختلف انجام میگیرد.
وی گفت: کمیتههای نظارتی انتخابات بر تمامی مراحل اجرایی نظارت دقیق خواهند داشت تا سلامت و صحت فرآیند رأیگیری حفظ شود.
وی با بیان اینکه انتخابات آیینه اراده و خرد جمعی مردم است، اظهار کرد: هر رأی، گامی به سوی توسعه، آبادانی و رفاه بیشتر برای همه ساکنان این بخش است.
بخشدار امام حسن گفت: ما به حضور پرشور و مسئولانه همه مردم در این عرصه امید داریم، این مشارکت، نه تنها حق شهروندی، بلکه سرمایهای گرانبها برای مدیریت کارآمد و عادلانه محلی است.
بخشدار امام حسن در پایان خطاب به مردم گفت: بیایید با هم، با انتخاب بهترینها، فصل نوینی از همدلی و پیشرفت را برای امام حسن رقم بزنیم، آینده منطقه در گرو مشارکت امروز شما است.
نظر شما