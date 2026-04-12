صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت سامانه بارشی، اظهار کرد: امروز (یکشنبه، ۲۳ فروردین) در استان‌های لرستان، ایلام، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، قم، اصفهان، چهارمحال‌ و بختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، بوشهر، فارس، غرب هرمزگان، شمال غرب کرمان و همچنین جزایر خلیج فارس و تنگه هرمز، بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در برخی نقاط نیز گردوخاک رخ خواهد داد و در مناطق سردسیر و مرتفع، بارش برف و در نقاط مستعد، بارش تگرگ دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی هواشناسی با اشاره به تداوم فعالیت این سامانه بارشی گفت: این وضعیت فردا (دوشنبه، ۲۴ فروردین) در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، استان‌های واقع در دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز و برخی نقاط شمال شرق ادامه خواهد داشت و روز سه‌شنبه (۲۵ فروردین) نیز استان‌های ساحلی خزر و شمال شرق کشور را دربرمی‌گیرد.

وی درباره وضعیت جوی تهران بیان کرد: آسمان تهران امروز نیمه‌ابری همراه با افزایش باد است که به‌تدریج ابری می‌شود و گاهی بارش پراکنده، وزش باد شدید و رگبار باران رخ می‌دهد. حداکثر و حداقل دمای تهران ۲۲ و ۱۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است.

ضیائیان ادامه داد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین از بعدازظهر امروز تا سه‌شنبه، آسمان در برخی ساعات ابری همراه با بارش پراکنده، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و گاهی رگبار و رعدوبرق، به‌ویژه در نیمه شمالی استان، مورد انتظار است.

وی یادآور شد: در دامنه‌ها و ارتفاعات، بارش برف و باران، مه‌گرفتگی و در مناطق مستعد تگرگ پیش‌بینی می‌شود و در نواحی جنوبی و غربی استان نیز احتمال وزش باد بسیار شدید و وقوع گردوخاک موقت وجود دارد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی هواشناسی با اشاره به روند دمایی کشور گفت: از امروز تا سه‌شنبه کاهش نسبی دما رخ می‌دهد و یخبندان شبانه در دامنه‌ها و ارتفاعات دور از انتظار نیست.وی درباره هشدارهای هواشناسی افزود: هشدار سطح نارنجی برای تشدید فعالیت سامانه بارشی صادر شده و امروز در جنوب آذربایجان غربی، نیمه غربی کردستان، بوشهر، نیمه غربی فارس، کهگیلویه و بویراحمد و شرق و شمال شرق خوزستان، بارش باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، بارش برف در مناطق کوهستانی و احتمال تگرگ و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان تاکید کرد: این شرایط جوی همراه با کاهش نسبی دما فردا (۲۴ فروردین) از سمت نیمه غربی در شمال آذربایجان شرقی، جنوب غرب آذربایجان غربی، ارتفاعات مازندران و شرق گیلان نیز گسترش خواهد یافت.

وی با اشاره به هشدار سطح زرد سازمان هواشناسی درباره نفوذ سامانه بارشی تصریح کرد: بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید، احتمال تگرگ و در ارتفاعات شمال‌غرب و البرز مرکزی بارش برف پیش‌بینی می‌شود و از روز دوشنبه کاهش نسبی دما در بسیاری از استان‌ها رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: گستره این سامانه روز دوشنبه استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، زنجان، همدان، قزوین، تهران، البرز، سمنان، خراسان شمالی، شمال اصفهان، خراسان رضوی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه غربی فارس و بخش‌هایی از کرمان را دربرمی‌گیرد و این شرایط روز سه‌شنبه (۲۵ فروردین) و چهارشنبه (۲۶ فروردین) نیز در بخش‌هایی از شمال و شمال شرق کشور تداوم خواهد داشت.