به گزارش خبرنگار مهر، روناک حسینی بعدازظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسیهای هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی در سطح استان کردستان تا اواخر وقت امشب ادامه خواهد داشت.
وی افزود: طبق هشدار سطح نارنجی شماره ۳، در این مدت رگبار باران، رعد و برق، احتمال برخورد صاعقه و بارش تگرگ در نقاط مختلف استان پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی کردستان ادامه داد: در ارتفاعات و مناطق سردسیر نیز بارش برف، مه و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.
حسینی با اشاره به وضعیت باد در استان تصریح کرد: امروز بهویژه در نیمه شرقی و مناطق مرکزی، وزش باد شدید و قابل ملاحظه پیشبینی میشود.
وی خاطرنشان کرد: از فردا سهشنبه تا پایان هفته، شرایط جوی نسبتاً پایدار خواهد بود و در برخی ساعات، وزش باد و مهآلودگی در برخی نقاط رخ میدهد.
کارشناس هواشناسی کردستان در پایان با اشاره به هشدار سطح زرد گفت: با خروج سامانه بارشی و شمالی شدن جریانات، کاهش دمای شبانه و صبحگاهی و یخبندان، بهویژه در مناطق شمالی و مرکزی استان برای صبحهای سهشنبه و چهارشنبه پیشبینی میشود.
