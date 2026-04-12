به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (یکشنبه، ۲۳ فروردین) با نفوذ بیشتر سامانه بارشی به نواحی مختلف کشور، در نیمه غربی باید انتظار وقوع بارندگی را داشته باشیم.
وی افزود: در آذربایجان شرقی، بهویژه در مناطقی مانند مراغه و نیمه جنوبی استان، میزان رگبارها قابل توجه خواهد بود و در نواحی کوهستانی شمالغرب کشور احتمال وقوع بارشها بسیار زیاد است.
اصغری بیان کرد: در استان ایلام هشدار سطح نارنجی صادر شده و در نیمه شمالی و شرقی این استان احتمال رخداد ناپایداریهای جوی وجود دارد، بر همین اساس توصیه میشود از صعود به ارتفاعات، بهویژه در ساعات بعدازظهر، خودداری شود.
این کارشناس هواشناسی ادامه داد: شدت ناپایداریها در استان خوزستان، بهویژه در نواحی جنوبی و مرکزی، نسبتاً قابل توجه است و احتمال آبگرفتگی معابر شهری در این استان افزایش یافته است، بنابراین شهروندان باید برای مواجهه با رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی آمادگی لازم را داشته باشند.
وی تصریح کرد: در نواحی سردسیر نیز بارش برف و وقوع کولاک پیشبینی میشود و این شرایط علاوه بر استانهای ذکرشده، در آذربایجان غربی، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان، قم، گلستان، لرستان، مرکزی، همدان، کهگیلویه و بویراحمد و یزد نیز با هشدار سطح زرد همراه است.
اصغری یادآور شد: ساکنان نواحی شمال شرق کشور از جمله استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی از فردا شب به بعد باید منتظر آغاز بارندگیها باشند.
این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: در استان خراسان رضوی، روز سهشنبه در شهرهایی مانند مشهد، کلات، قوچان، گلبهار، درگز، سبزوار و نیشابور، رگبارهای نسبتاً قابل توجهی پیشبینی میشود، در خراسان شمالی نیز اوج ناپایداریهای جوی در بازه زمانی دوشنبه شب تا پایان وقت سهشنبه (۲۵ فروردین) خواهد بود و در این مدت احتمال بارشهای مؤثر وجود دارد.
نظر شما