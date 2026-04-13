صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت سامانه بارشی، گفت: امروز (دوشنبه، ۲۴ فروردین) در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و دامنه‌های جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز و تهران و همچنین غرب سواحل دریای خزر، ابرناکی، بارندگی، افزایش وزش باد و کاهش نسبی دما رخ می‌دهد.

وی افزود: در برخی نقاط خراسان رضوی نیز افزایش ابر، وزش باد شدید و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود و این شرایط جوی ناشی از فعالیت سامانه بارشی در کشور است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: فردا (سه‌شنبه، ۲۵ فروردین) بارش، وزش باد و کاهش نسبی دما در سواحل دریای خزر و خراسان رضوی تداوم خواهد داشت و در روزهای چهارشنبه (۲۶ فروردین) و پنجشنبه (۲۷ فروردین) در اغلب مناطق کشور، جوی آرام مستقر می‌شود.

وی یادآور شد: امروز در شمال غرب، غرب، دامنه‌های البرز و جنوب شرق و فردا در دامنه‌های جنوبی البرز، مرکز، جنوب و نوار شرقی کشور، افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مستعد، احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.

ضیائیان درباره وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۲۴ فروردین) کمی ابری است و به‌تدریج با افزایش ابر، در برخی ساعات وزش باد شدید و بارش پراکنده، گاهی رگبار و رعدوبرق و احتمال گردوخاک همراه خواهد بود. حداکثر و حداقل دمای تهران به ترتیب ۲۳ و ۱۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد رخ می‌دهد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: تا روز سه‌شنبه (۲۵ فروردین)، با فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی، آسمان نیمه‌ابری تا ابری، بارش پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و گاهی رگبار و رعدوبرق، به‌ویژه در نیمه شمالی استان تهران، دور از انتظار نیست.

وی عنوان کرد: در دامنه‌ها و ارتفاعات، در برخی ساعات بارش برف و باران و مه پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ وجود دارد. همچنین در نواحی جنوبی و غربی، وزش باد شدید تا خیلی شدید و گردوخاک موقت رخ خواهد داد.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: تا روز سه‌شنبه (۲۵ فروردین) نیز کاهش نسبی دما در مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی ادامه خواهد داشت.