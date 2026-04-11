  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۰۴

مرندی:

آمریکا حقوق ایران و مقاومت را برآورده نکند، توافقی حاصل نخواهد شد

یک کارشناس مسائل راهبردی در گفت وگو با یک رسانه منطقه، به آمریکا برای اولویت دادن به منافع رژیم صهیونیستی در مذاکرات با ایران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد مرندی» کارشناس مسائل راهبردی در گفتگو با شبکه المیادین درباره روند مذاکرات میان ایران و آمریکا اعلام کرد: تا این لحظه نمی‌توان از هیچ نتیجه مثبتی صحبت کرد؛ هرچه مذاکرات طولانی‌تر شود، نشان‌دهنده جدی بودن آن است.

وی گفت: ایران هیچ مشکلی برای بازگشت به تهران بدون دستیابی به توافق و انجام آن اصراری ندارد.

مرندی افزود: پس از رفتار غیرمسئولانه نخست‌وزیر لبنان، این کشور یک مشکل اساسی در مذاکرات ایران و آمریکاست.

وی ادامه داد: ما به اسلام‌آباد رفتیم تا جامعه بین‌الملل اطمینان حاصل کند که ایران به دیپلماسی فرصت داده‌ است.

مرندی افزود: هیچ مذاکره دوجانبه‌ای میان ایران و آمریکا در اسلام‌آباد انجام نشده و گفتگوها با حضور میانجی پاکستانی است.

وی در بخش دیگری از گفت وگویش اضافه کرد: اسرائیل و نه آمریکا، اولویت نخست ترامپ است و این موضوع و نفوذ لابی صهیونیست می‌تواند منجر به عدم توافق شود.

مرندی ادامه داد: اگر آمریکا بخواهد حقوق ایران، فلسطینی‌ها، لبنانی‌ها و جبهه مقاومت را نادیده بگیرد، توافقی حاصل نخواهد شد.

وی گفت: قالیباف از طرف رهبر انقلاب اختیار دارد و موضوعات مورد بحث در اسلام‌آباد را با ایشان بررسی کرده‌ است.

کارشناس مسائل راهبردی تأکید کرد: رئیس مجلس ایران اختیار گسترده ای از سوی سید مجتبی خامنه ای [رهبر انقلاب] دارد.

وی ادامه داد: ما خود را برای جنگ آماده می‌کنیم و اکنون فقط برای اینکه جهان بداند آمریکا متجاوز است و این که ما اکنون به آنها فرصت مذاکره داده ایم این کار را انجام می دهیم.

مرندی افزود: تنگه هرمز بسته نیست اما در کنترل ایران قرار دارد و آمریکا نمی‌تواند در این باره کاری کند.

وی گفت: اگر توافقی حاصل شود، ترامپ باید با خواسته های ایران از جمله در مورد لبنان موافقت کند.

مرندی افزود: اگر ترامپ اختیار لازم را برای مذاکرات نداشته باشد، گفتگوها بی‌فایده است؛ ما آماده جنگ هستیم و در صورت وقوع [دوباره] آن نیز پیروز خواهیم شد.

وی گفت: ایران مشکل تصمیم گیری ندارد، بلکه مشکل در تصمیم گیری طرف دیگر است و ما با جدیت برای منافع مردم ایران و منافع مقاومت اقدام خواهیم کرد.

مرندی افزود: دنیا در کنار ایران ایستاده است و این حمایت، دست برتر ایران را تقویت خواهد کرد.

وی گفت: جهان در حال تغییر است؛ آمریکا دیگر آن قدرتی که پیش از این بود نیست و جنگ نقطه عطفی را رقم زده است.

وی در پایان خطاب به ترامپ گفت که وی باید مصلحت آمریکا و نه رژیم صهیونیستی را در اولویت نخست قرار دهد، رژیمی که علت کلیدی حوادث جاری [در منطقه] است.

کد مطلب 6798521

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بابایی IR ۰۵:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      حالا که این جنگ به ما تحمیل شده است ایران نباید کوتاه بیاد جنگ جنگ تا پیروزی

    پربازدیدها

    پربحث‌ها