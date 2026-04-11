آمریکا حقوق ایران و مقاومت را برآورده نکند، توافقی حاصل نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد مرندی» کارشناس مسائل راهبردی در گفتگو با شبکه المیادین درباره روند مذاکرات میان ایران و آمریکا اعلام کرد: تا این لحظه نمیتوان از هیچ نتیجه مثبتی صحبت کرد؛ هرچه مذاکرات طولانیتر شود، نشاندهنده جدی بودن آن است.
وی گفت: ایران هیچ مشکلی برای بازگشت به تهران بدون دستیابی به توافق و انجام آن اصراری ندارد.
مرندی افزود: پس از رفتار غیرمسئولانه نخستوزیر لبنان، این کشور یک مشکل اساسی در مذاکرات ایران و آمریکاست.
وی ادامه داد: ما به اسلامآباد رفتیم تا جامعه بینالملل اطمینان حاصل کند که ایران به دیپلماسی فرصت داده است.
مرندی افزود: هیچ مذاکره دوجانبهای میان ایران و آمریکا در اسلامآباد انجام نشده و گفتگوها با حضور میانجی پاکستانی است.
وی در بخش دیگری از گفت وگویش اضافه کرد: اسرائیل و نه آمریکا، اولویت نخست ترامپ است و این موضوع و نفوذ لابی صهیونیست میتواند منجر به عدم توافق شود.
مرندی ادامه داد: اگر آمریکا بخواهد حقوق ایران، فلسطینیها، لبنانیها و جبهه مقاومت را نادیده بگیرد، توافقی حاصل نخواهد شد.
وی گفت: قالیباف از طرف رهبر انقلاب اختیار دارد و موضوعات مورد بحث در اسلامآباد را با ایشان بررسی کرده است.
کارشناس مسائل راهبردی تأکید کرد: رئیس مجلس ایران اختیار گسترده ای از سوی سید مجتبی خامنه ای [رهبر انقلاب] دارد.
وی ادامه داد: ما خود را برای جنگ آماده میکنیم و اکنون فقط برای اینکه جهان بداند آمریکا متجاوز است و این که ما اکنون به آنها فرصت مذاکره داده ایم این کار را انجام می دهیم.
مرندی افزود: تنگه هرمز بسته نیست اما در کنترل ایران قرار دارد و آمریکا نمیتواند در این باره کاری کند.
وی گفت: اگر توافقی حاصل شود، ترامپ باید با خواسته های ایران از جمله در مورد لبنان موافقت کند.
مرندی افزود: اگر ترامپ اختیار لازم را برای مذاکرات نداشته باشد، گفتگوها بیفایده است؛ ما آماده جنگ هستیم و در صورت وقوع [دوباره] آن نیز پیروز خواهیم شد.
وی گفت: ایران مشکل تصمیم گیری ندارد، بلکه مشکل در تصمیم گیری طرف دیگر است و ما با جدیت برای منافع مردم ایران و منافع مقاومت اقدام خواهیم کرد.
مرندی افزود: دنیا در کنار ایران ایستاده است و این حمایت، دست برتر ایران را تقویت خواهد کرد.
وی گفت: جهان در حال تغییر است؛ آمریکا دیگر آن قدرتی که پیش از این بود نیست و جنگ نقطه عطفی را رقم زده است.
وی در پایان خطاب به ترامپ گفت که وی باید مصلحت آمریکا و نه رژیم صهیونیستی را در اولویت نخست قرار دهد، رژیمی که علت کلیدی حوادث جاری [در منطقه] است.
