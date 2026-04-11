صاحبقرانی: وظیفه ما رساندن پیام حقیقت و بیدارسازی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صاحبقرانی شامگاه شنبه در چهل و دومین شب از اجتماع مردم کاشمر اظهار کرد: ما وظیفه داریم به‌عنوان رزمندگان عرصه خیابان، پیام روایت فتح و پیروزی را به گوش اطرافیان‌مان برسانیم و در میدان جهاد تبیین با تمام قوا کم نگذاریم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: برخی گوش و ذهن خود را به رسانه‌های معاند مثل اینترنشنال سپرده‌اند، اما ما مأمور به رساندن حقیقت و بیدارسازی جامعه هستیم.

وی تصریح کرد: امروز خیابان مهم است؛ صدای شما مردم به گوش مسئولان ارشد نظام می‌رسد و می‌توانید مطالبات خود را منتقل کنید.

صاحبقرانی تاکید کرد: مسئولانی که در میدان مذاکره حضور دارند، بدانند مطالبه مردم یک کلام است؛ حفظ عزت ملت ایران و همان مطالبه‌ای که سیدالشهدا(ع) فرمود«هیهات من‌الذله» است.