حوزه های علمیه باید همواره متناسب با نیازهای زمان حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صاحبقرانی شامگاه چهارشنبه در ویژه برنامه «حوزه علمیه تراز انقلاب اسلامی» در مشهد اظهار کرد: اگر حوزه‌های علمیه می‌خواهند در تراز انقلاب اسلامی باشند، باید علاوه بر تربیت نیرو، تولیدکننده فکر نو و رساننده پیام انقلاب به همه مردم باشند.

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امر جهاد با اشاره به سیر تاریخی تحول در متون و نظام آموزشی حوزه‌های علمیه اظهار کرد: تلاش بزرگان حوزه مانند آخوند خراسانی، حاج شیخ عبدالکریم حائری و دیگر علما برای تدوین و تنظیم کتاب‌های علمی و درسی، با نگاه به نیازهای زمان و ضرورت‌های نظام اسلامی بوده است. این بزرگان کوشیدند منابعی را فراهم کنند که طلاب بتوانند در مسیر تحقیق و اجتهاد از آنها بهره ببرند.

وی افزود: این موضوع جدیدی نیست و پیش‌تر نیز در سخنان رهبر معظم انقلاب و همچنین در آثار مرتبط با منشور روحانیت مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته صاحبقرانی، حوزه باید همواره متناسب با نیازهای زمان حرکت کند و برای ورود طلاب به مرحله اجتهاد و پاسخگویی به مسائل جامعه زمینه‌سازی کند.

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر ضرورت حضور فعال طلاب در میدان‌های اجتماعی و فرهنگی گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف طلاب، کشاندن جوانان به میدان امید و نقش‌آفرینی است. اگر این میدان خالی بماند، جریان‌هایی با تفکرهای لیبرال، سکولار و نگاه‌های منفی آن را در اختیار خواهند گرفت.

وی بیان کرد: طلبه‌ای که نقش امامت اجتماعی را بر عهده دارد، باید بتواند مردم را به میدان‌های مختلف وارد کند؛ میدان‌هایی مانند جهاد علمی، جهاد فرهنگی، جهاد اقتصادی و دیگر عرصه‌های مورد نیاز جامعه.

صاحبقرانی تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب تأکید کردند که پیام انقلاب اسلامی باید به همه، چه موافق و چه مخالف، برسد. حتی کسانی که معاند هستند نیز باید پیام انقلاب را بشنوند.

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه رساندن پیام انقلاب خود موضوعیت دارد، افزود: دشمنان با طراحی‌های رسانه‌ای خود پیام‌هایشان را به سرعت در جامعه منتشر می‌کنند و حتی بی‌اعتمادی نسبت به مسئولان را نیز از طریق همین پیام‌ها القا می‌کنند. بنابراین لازم است جریان انقلاب نیز طراحی دقیق و گسترده‌ای برای رساندن پیام خود داشته باشد.

وی همچنین به اهمیت تولید فکر و اندیشه در حوزه‌های علمیه اشاره کرد و گفت: رهبر شهید انقلاب در یکی از جلسات تأکید کردند که باید «فکر نو» تولید شود؛ زیرا در بازار جهانی اندیشه، خریدار برای فکر وجود دارد. اگر اندیشه‌ای تازه و جذاب ارائه شود، مخاطبان خود را در سراسر دنیا پیدا خواهد کرد.

صاحبقرانی در ادامه با اشاره به نمونه‌هایی از تولید محتوا در فضای فرهنگی افزود: نمونه‌هایی مانند سرود «سلام فرمانده» نشان داد که اگر یک ایده مناسب و قابل فهم برای مردم تولید شود، می‌تواند در سطح گسترده در داخل و حتی خارج از کشور مورد استقبال قرار گیرد.

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با استناد به منشور روحانیت امام خمینی(ره) گفت: امام(ره) تأکید داشتند که حوزه‌ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را در دست داشته باشند. به گفته وی، امروز در عرصه جهانی نیز پیروز واقعی کسی است که بتواند فکر و اندیشه جهان را مدیریت کند.