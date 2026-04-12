پیگیری مطالبات پرستاران در روزهای جنگی ادامه داشت

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، قاسم ابوطالبی، در بیستمین جلسه شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری ضمن محکومیت تجاوز آمریکایی-صهیونی به کشور و نثار سلام و درود به روان پاک شهدای جنگ رمضان و همینطور آرزوی موفقیت برای هیئت‌ مذاکره کننده ابراز امیدواری کرد که هر چه سریع تر صلح و امنیت پایدار در کشور برقرار شود و با رفع تحریم های ظالمانه و رفع تنگناهای مالی شاهد گشایش در امورات مردم و همینطور رفع مشکلات و تحقق مطالبات جامعه پرستاری باشیم.

رئیس شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری افزود: عدم استخدام نیرو در سال‌های اخیر و کمبود نیرو باعث شده بسیاری از مراکز درمانی در شرایط عادی در وضعیت بحرانی به سر ببرند و با بروز هر بحران و حادثه‌ای در کشور شرایط مراکز درمانی و جامعه پرستاری بحرانی‌تر می‌شود و بارها تاکید شد که مسئولان باید علاج واقعه قبل از وقوع بحران کنند.

ابوطالبی ادامه داد: در ایام پایانی سال ۱۴۰۴ تلاش سازمان نظام پرستاری و شورای‌عالی نظام پرستاری، بیشتر بر پیگیری اصلاح و بهبود ارزش نسبی تعرفه‌ها، به‌روز شدن معوقات و کسر ساعت کار از روزهای تعطیل غیرتقویمی تمرکز داشت.

وی اضافه کرد: خدا را شکر با پیگیری‌های انجام شده موضوع کسر ساعت کار که حق مسلم همکاران بود حل و به‌ طور متوسط ۳ تا ۴ ماه نیز معوقات تعرفه پرداخت شد که با لحاظ کردن شرایط جنگی کشور هر چند جای تشکر دارد؛ ولی انتظار بر این بود که به نیروهای عملیاتی که پای کار هستند توجه بیشتری شود و امیدواریم جبران خدمات ارزنده همکاران در در دوران پساجنگ اتفاق بیفتد.

رئیس شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری با اشاره به اعتراض همکاران به افزایش حقوق بعضی گروه‌ها در روزهای پایانی سال گفت: با پیگیری‌های انجام شده؛ هرچند این افزایش مبنای قانونی داشت و مختص وزارت بهداشت نبود؛ ولی سبب ایجاد حساسیت در دیگر کارکنان دولت از جمله همکاران پرستار شد.

ابوطالبی افزود: تلاش و پیگیری ما بر این است تا دولت با افزایش ضریب فوق‌العاده خاص، حقوق دیگر شاغلان از جمله پرستاران بالین را که همیشه و در همه بحران‌ها پای کار بودند و جزو مشاغل بسیار خاص هستند بهبود بخشد.

وی ادامه داد: هر چند بعضی مسائل و مشکلات حوزه سلامت مختص جامعه پرستاری نیست؛ ولی سازمان نظام پرستاری به‌ عنوان نماینده جامعه پرستاری وظیفه خود می‌داند پیگیر مسائل و مشکلات همکاران باشد و در این راستا گاهی دیگر گروه‌های نظام سلامت نیز از نتایج پیگیری سازمان بهره‌مند می‌شوند.

رئیس شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: از جمله این موارد می‌توان به کسر ساعت کار از روزهای تعطیل غیر تقویمی اشاره کرد که علاوه بر جامعه پرستاری شامل حال دیگر کارکنان نظام سلامت شد و قانون ارتقای بهره‌وری هم از دیگر مصادیق آن است.