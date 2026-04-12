به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مرشدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: دستورالعمل کمیته فنی برنامه ریزی ترویجی در مراکز جهاد کشاورزی ویژه مراکز شهرستانهای استان بوشهر ابلاغی ریاست محترم سازمان در سطح استان عملیاتی شد.
مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرادامه داد: مهمترین هدف برگزاری این کمیتهها، هم اندیشی، تبادل افکار و تحقق برنامههای آموزشی ترویجی از پایین ترین سطح عملیاتی(مراکز) به بالاترین سطح ستادی، لحاظ نمودن نظرات و پیشنهادات کارشناسان مراکز در تصمیم گیریهای مرتبط با فعالیتهای آموزشی ترویجی در سطح استان است.
وی افزود: درراستای تحقق اهداف کمیتهها مهمترین وظایف این کمیتهها فنی بررسی و احصاء مسائل و مشکلات بخش کشاورزی در منطقه عملیاتی و تعیین نیازهای آموزش ترویجی در منطقه عملیاتی مربوطه است.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی بوشهر تهیه و تدوین طرحهای آموزشی ترویجی جهت رفع نیازهای آموزش ترویجی در محصولات و موضوعات اولویت دار منطقه عملیاتی را از دیگر اهداف این کمیته دانست و اضافه کرد: مشارکت در اجرای طرح و برنامههای آموزشی ترویجی و همچنین مشارکت در نظارت و ارزیابی فعالیتهای آموزشی ترویجی در مناطق عملیاتی از جمله مقاصد کمیتههای فنی برنامه ریزی ترویجی است.
مرشدی خاطرنشان کرد: اجرای فعالیتهای آموزشی ترویجی متناسب با شرایط اقلیمی و نیازهای واقعی بهرهبرداران در سطح هر مرکز و دهستان، بازنگری در کلیه فعالیتها و سیاستهای آموزشی ترویجی با مشارکت مراکز جهاد کشاورزی و ارائه پیشنهادات کاربردی به ستاد مرکزی جهت لحاظ کردن نظرات کاربردی و کارشناسی استان در تدوین دستورالعملها و سیاستهای دفتر مرکزی است.
وی تصریح کرد: این کمیته ها در شهرستانهای دشتستان، بوشهر، دشتی، دیر، دیلم و گناوه در شش ماه اول سال گذشته بیشترین جلسات را داشته اند.
نظر شما