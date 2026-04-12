خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همه‌چیز انگار از دل یک فیلم بیرون آمده باشد. تصویری شگفت‌انگیز اما واقعی‌تر، زنده‌تر و عمیق‌تر از هر صحنه‌ای که در قاب دوربین می‌گنجد.

اینجا شکوه موج می‌زند، دل‌دادگی در هوا جاری است و آدمی احساس می‌کند قدم در سرزمینی گذاشته که مهربانی، قانون نانوشته‌اش است. اینجا میدان شهید آیت‌الله خامنه‌ای (ره) بیرجند است.

موکب‌ها با جان‌ودل از جمعیت پذیرایی می‌کنند. دستی فنجان چای داغ تعارف می‌کند، دستی دیگر نان تازه و خوش‌عطر.در گوشه‌ای برای کودکان بساط نقاشی چیده‌اند. رنگ‌ها روی بوم کوچک‌شان می‌رقصند و لبخندها روی صورتشان گل می‌کند.

کمی آن‌طرف‌تر، کسی با زبان مادری مردم، قصه‌های کهن و حقیقت‌های تاریخ سرزمین را روایت می‌کند، گویی کلماتش پلی میان گذشته و اکنون‌ است. باد آرام از میان موکب‌ها می‌گذرد و بوی نان داغ، چای زغالی و خاک باران‌خورده را با خودش می‌آورد. صداهای خسته، اما دلگرم، درهم می‌آمیزد.

صدای قدم‌هایی که برای لبیک به فرمان رهبرب آمده‌اند و قلب‌هایی که در یک نقطه، یک نیت، یک عشق، به هم می‌رسند. اینجا هرکس به سهم خود چراغی روشن کرده است.

یکی با لبخندش، یکی با دست‌های پینه‌بسته‌اش، یکی با قصه‌گویی، یکی با کارهای کوچک اما بزرگ‌دلانه‌. این اجتماع، این مهر جمعی، آن‌قدر بزرگ است که آدمی را در سکوتی پُرمعنی فرو می‌برد.

سکوتی که درونش هزاران روایت نانوشته موج می‌زند. حضور برای وطن همه برای ایران گام برداشته‌اند. آمده‌اند تا ثابت کنند هنوز هم می‌شود پای آرمان‌ها ایستاد، هنوز هم می‌شود دل را به نام یک سرزمین به تپش انداخت.

آمده‌اند تا بگویند عشق به وطن، چیزی نیست که بمب و خمپاره کم‌رنگش کند. اینجا هر قدم معنا دارد. هر کس به شیوه‌ای همدلی می‌کند.

یکی با دعا، یکی با خدمت، یکی با لبخند، یکی با روایت، و دیگری با سکوتی پُرمعنا. گویی همه اینجا آمده‌اند تا بگویند: ما هنوز هستیم. ما هنوز باور داریم. ما هنوز برای فردایی روشن‌تر کنار هم می‌ایستیم.

فعالیت دختران حاج قاسم

مسئول موکب «دختران حاج قاسم» در گفت‌وگویی با خبرنگار مهر اظهار کرد: این موکب به صورت سیار در میادین مادر معلم و امام خامنه‌ای ابوذر، به شرکت‌کنندگان در تجمعات شبانه خدمات ارائه می‌دهد.

حسنی همچنین از نقاشی روی صورت کودکان خبر داد و افزود: راه‌اندازی اتاق کودک و فراهم‌سازی فضایی برای نقاشی و رنگ‌آمیزی کودکان از دیگر خدمات این موکب است

. وی برگزاری میز خدمت «زندگی با آیه‌ها» را از جمله اقدامات انجام شده برشمرد و بیان کرد: در این راستا با تبلیغ طرح «زندگی با آیه‌ها»، افرادی به عنوان سفیر آیه‌ها در این طرح شرکت کردند.

حسنی با بیان اینکه در حال حاضر میز خدمت ثبت‌نام برای پویش «جان فدا» نیز در حال انجام است.

به گفته مسئول موکب «دختران حاج قاسم»، جمعی از جوانان بیرجندی با گروه سنی ۱۵ سال به بالا در این موکب به مراجعان خدمات مختلف فرهنگی، تفریحی، تبیینی و قرآنی ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به حضور چشمگیر مردم در تجمعات شبانه بیان کرد: بسیاری از افراد با دریافت خدمات از «دختران حاج قاسم» به این جمع پیوستند.

حسنی در پایان با اشاره به تهدیدهای دشمن، گفت: این مردم از تهدید و شهادت هراسی ندارند و تا آخرین قطره خونشان پای وطن ایستاده‌اند.

دانشجویان پای کار انقلاب

مسئول موکب دانشجویی دانشگاه بیرجند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در حال حاضر دو موکب توسط دانشگاه بیرجند در خیابان معلم به مراجعه‌کنندگان خدمات مختلفی ارائه می‌کند.

سالاری با بیان اینکه یک موکب پذیرایی بوده و چای، دمنوش و گاه‌گاهی آش توزیع می‌کند، افزود: همچنین نقاشی روی صورت کودکان از دیگر خدمات این موکب است.

وی ادامه داد: یک موکب نیز هر شب میز گفت‌وگویی با یکی از مسئولان برگزار کرده و به مسائل روز جامعه می‌پردازد.

مسئول موکب دانشجویی دانشگاه بیرجند با بیان اینکه حضور مردم در تجمعات چشمگیر بوده و هر شب رو به افزایش است، ادامه داد: اگر تریبون تعطیل نشود، مردم تا صبح در میدان هستند.

وی با بیان اینکه این ملت پای آرمان‌های انقلاب ایستاده است، گفت: تا زمانی که رهبر عزیز انقلاب دستور بدهند در خیابان می‌مانیم و نمی‌گذاریم دست دشمن به وجبی از خاک کشور برسد

تکاپوی نوجوانان در موکب‌ها

فاطمه، دختر ۱۳ ساله‌ای که به همراه خواهرش در موکب نقاشی روی صورت فعالیت دارد، هم در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ابتدای جنگ، هر شب به همراه مادر و خواهرم در اینجا حضور می‌یابم تا با نقاشی روی صورت، کودکان را خوشحال کنم.

مادر نیز ادامه می‌دهد: این تنها کاری است که می‌توانیم در شرایط فعلی برای کشورمان انجام دهیم.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در تجمعات شبانه، بیان کرد: خوشبختانه ملت همیشه بیدار بیرجند، مانند دیگر استان ها هر شب حماسه ای جدید خلق می‌کنند.

رسول فیاضی هم از جوانان ۱۷ ساله بیرجندی است که هر شب از مراجعه‌کنندگان با چای، دمنوش و ساندویچ خانگی پذیرایی می‌کند.

این جوان فعال انقلابی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: خدا را شاکرم که به من همتی مضاعف عطا کرده که هر شب پذیرای مردم باشم.

وی با بیان اینکه حضور در این تجمعات مایه افتخار من است، افزود: امیدوارم به زودی جشن پیروزی حق در برابر کفر را بگیریم.

نمایش همدلی در تجمعات و اینچنین است که شب‌های بیرجند، نه تنها شاهد گردهمایی‌های مردمی، که بستری برای نمایش عمیق‌ترین احساسات وطن‌دوستی و همدلی است. در فضایی آمیخته با عطر خدمت و شور عشق، مردم بیرجند، از کوچک و بزرگ، از پیر و جوان، با حضور خود در میدان شهید آیت‌الله خامنه‌ای (ره)، بار دیگر اثبات کرده‌اند که عشق به وطن، قوی‌ترین پیوندی است که می‌تواند جامعه‌ای را در سخت‌ترین روزها، چون کوهی استوار، یکپارچه و مقاوم نگاه دارد.