خبرگزاری مهر، گروه استان ها: در روزهایی که بیرجند شاهد شکلگیری تجمعات شبانه مردمی است، جلوههایی از همدلی، مشارکت اجتماعی و حضور اقشار مختلف بیش از پیش به چشم میآید؛ فضایی که در آن هر فرد به اندازه توان و سلیقه خود تلاش میکند سهمی در این همراهی جمعی داشته باشد.
این حضور مستمر که اکنون بیش از دو ماه از آغاز آن میگذرد، به صحنهای از خدمترسانیهای متنوع تبدیل شده است؛ از شعارنویسی و تبیینگری گرفته تا مداحی و برپایی موکبهای پذیرایی، که هر کدام به نوعی بیانگر پیوند عاطفی مردم با یکدیگر است.
در این میان، یکی از جلوههای قابل توجه، حضور و مشارکت مهاجرین افغانستانی مقیم بیرجند است که با برپایی موکب در کنار مردم ایران، تلاش کردهاند تا به رسم همسایگی و همدلی، خود را در این فضای مشترک سهیم بدانند.آنان که تجربه تلخ تجاوز به سرزمین خود را داشتهاند، با درک مشترک از رنجها، امروز در کنار مردم ایران ایستادهاند و با این حضور، تصویری از همبستگی فراتر از مرزهای جغرافیایی را به نمایش گذاشتهاند؛ تصویری که نشان میدهد دردهای مشترک میتواند زمینهساز نزدیکی دلها و تقویت پیوند میان ملتها باشد.
مختار احمد اسماعیلی، مسئول موکب هیئت سید الشهدای مهاجرین افغانستانی مقیم بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ابتدا شهادت قائده اعظم حضرت آیت الله خامنه ای را به همه شیعیان و مسلمانان تسلیت می گویم که برای همه ما بسیار غمگین بود.
حمایت از رهبری جدید
وی بیان کرد: ما مهاجرین افغانستانی مقیم بیرجند حمایت خود را از امام جدید آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای اعلام می کنیم.
مسئول موکب هیئت سید الشهدای مهاجرین افغانستانی مقیم بیرجند ادامه داد: بعد از هجوم و تجاوز دشمن آمریکایی و اسرائیل جنایتکار به ایران و به شهادت رساندن رهبر عزیزمان و سایر جنایت های دیگر ما تصمیم گرفتیم که در کنار مردم شریف ایران باشیم.
اسماعیلی گفت: از طرف دیگر می خواستیم حمایت خود را از رزمندگان اسلام را نیز نشان دهیم و از این جهت تصمیم به برپایی موکب در تجمعات شبانه مردم گرفتیم چرا که ما سال ها در ایران زندگی کرده و در واقع با این مردم نان و نمک خوردیم.
وی تصریح کرد: شب همان روزی که خبر شهادت حضرت آیت الله سید علی خامنه ای را شنیدیم این موکب پذیرایی را بر پا کردیم و بیش از دو ماه است که خدمتگزاری می کنیم.
وی افزود: ما در موکب هیئت سید الشهدای مهاجرین افغانستانی مقیم بیرجند با چای از مردمی که در تجمعات شبانه حضور پیدا می کنند، پذیرایی می کنیم.
خون رزمندگان افغانستانی و ایرانی در کنار هم به زمین ریخت
اسماعیلی با اشاره به اینکه سال ۵۸ به ایران آمده است، اظهار کرد: دو برادر من در هشت سال دفاع مقدس به شهادت رسیدند و خود من نیز چند مدتی به عنوان رزمنده فعالیت می کردم و ما افغانستانی ها و ایرانی ها یک دل هستیم.
مسئول موکب هیئت سید الشهدای مهاجرین افغانستانی مقیم بیرجند اظهارکرد: افغانستانی های بسیاری در هشت سال دفاع مقدس در کنار رزمندگان ایرانی بودند و تعدادی از آنان نیز به شهادت رسیده و خونشان در کنار رزمنده ایرانی بر زمین ریخت.
اسماعیلی با بیان اینکه مردم افغانستان و مردم ایران هر دو درد تجاوز ناجوانمردانه آمریکا به کشورشان را چشیده اند، بیان کرد: این درد مشترک می تواند دل ها را به هم نزدیک کند تا این یکدلی خار چشم دشمن متجاوز شود.
اشاره به جنایت های آمریکا
وی ادامه داد: دشمن نه فقط در ایران و اقغانستان بلکه در یمن، لبنان، عراق و فلسطین و سوریه و بسیاری از کشورهای دیگر نیز جنایت های بی شماری مرتکب شده است.
مسئول موکب هیئت سید الشهدای مهاجرین افغانستانی مقیم بیرجند با تأکید بر وحدت بین کشورهای اسلامی در مقابل اجانب یادآور شد: البته منافقین برای تفرقه بین دو ملت تلاش می کنند ولی ما آن را از چشم ملت نمی بینیم.
اسماعیلی یادآور گفت: ما آنان را از چشم نفوذیهایی می بینیم که سال ها از جانب دشمن برای تفرقه افکنی بین ملت ها برنامه ریزی کرده اند.
در نهایت، آنچه در این شبها در بیرجند شکل گرفته، فراتر از یک حضور مقطعی است و به نمادی از همدلی و همراهی میان ملتهایی تبدیل شده که تجربههای مشترک تاریخی آنان را به یکدیگر نزدیک کرده است؛ حضوری که نشان میدهد در بزنگاههای حساس، مرزهای جغرافیایی رنگ میبازد و پیوندهای انسانی و اعتقادی، زمینهساز وحدت و همبستگی عمیقتری میان مردم میشود.
نظر شما