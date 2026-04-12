۲۱۱ مکان ورزشی هدف حمله دشمن قرار گرفت؛ خسارت ۱۰ هزار میلیارد تومانی

سید غنی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حملات اخیر دشمن به زیرساختهای ورزشی کشور گفت: ۲۱۱ مکان ورزشی غیرنظامی هدف حمله قرار گرفته و خسارت وارده بیش از ۱۰ همت (ده هزار میلیارد تومان) برآورد میشود.
معاون امور مجلس و حقوقی وزارت ورزش و جوانان از اقدامات فوری پس از حملات خبر داد و گفت: از همان روز اول به دستور آقای وزیر، کمیته بازسازی تشکیل شد و کار بازسازی اماکن ورزشی را آغاز کردیم.
موسوی افزود: مکاتبات متعددی با نهادهای بینالمللی از جمله کمیته بینالمللی المپیک (IOC)، سازمان هلال احمر و وزارت امور خارجه انجام دادیم و اعلام کردیم که دشمنان خبیث، همانگونه که به کودکان میناب رحم نکردند، به اماکن ورزشی نیز رحم نکردند.
وی در خصوص سرنوشت لیگ برتر فوتبال خاطرنشان کرد: در جلسهای در این خصوص برگزار میشود و تصمیمگیری خواهد شد. قطعاً فعالیتهای ورزشی ادامه پیدا میکند. ما در وزارت ورزش و جوانان حتی یک روز تعطیلی نداشتیم و از همان ساعات اولیه حملات، تمام فعالیتها را انجام دادیم.
معاون امور مجلس، استانها و حقوقی وزارت ورزش وجوانان با اشاره به تکلیف سرکشی به خانواده شهدا اظهار داشت: جامعه ورزش ما نزدیک به 200 ورزشکار شهید دارد و بر اساس دستور آقای وزیر، همه مدیران کل موظفند به خانواده شهدا سر بزنند و هیچکس از این قاعده مستثنی نیست.
وی باشاره به رویکرد فرهنگی جدید در وزارت ورزش گفت: یک مقدار تغییر کاربری در حوزه فرهنگی دادیم. در حال حاضر نزدیک به ۴۵۱ موکب در سراسر کشور داریم. موارد مربوط به بیعت ورزشکاران با رهبر معظم انقلاب و مقابله با جریان استکبار توسط هیئتهای ورزشی دنبال میشود. نزدیک به ۱۷ هزار هیئت ورزشی فعال در کشور داریم و همه آنها پای کار هستند.
معاون وزیر ورزش عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان خوب ارزیابی کرد و گفت: این مجموعه در بخش های مختلف ورزش و جوانان عملکرد قابل قبولی دارد.
نظر شما