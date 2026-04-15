۲۱۱ ورزشگاه در جنگ رمضان تخریب شد؛ ۲۰۰ شهید افتخار جامعه ورزش ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سید غنی نظری شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در اجتماع اقتدار مردم گرمسار، آمار شهدای ورزشکار جنگ ۴۰ روزه رمضان را ۲۰۰ نفر اعلام کرد.

وی با بیان اینکه این افراد شامل کسانی است که بیمه ورزشی داشته و فعالیت ثبت شده ورزشی می کرده‌اند، افزود: برخی شهدایی نیز وجود دارد که در حوزه ورزش فعالیت حرفه ای نداشته باشند اما بر اساس دستور وزیر مکلف هستیم به همه خانواده های شهدای ورزشکار در سراسر ایران اسلامی رسیدگی کنیم.

معاون حقوقی و امور استان‌های وزیر ورزش و جوانان این شهدا را مفاخر جامعه ورزش ایران اسلامی توصیف کرد و بیان داشت: دشمن با خباثت تمام مراکز ورزشی که نه نظامی هستند نه کاربردهای موشکی و هسته‌ای و ... دارند را هدف قرار داده است.

نظری با بیان اینکه این اقدام دشمن از ذلت و ضعف دشمن است، تاکید کرد: ۲۱۱ مرکز ورزشی در کشورمان در این جنگ رمضان از پنج الی ۱۰۰ درصد دچار تخریب شده اند که نماد ورزش کشورمان یعنی سالن آزادی از جمله این اماکن است.

وی با بیان اینکه سالن آزادی در آتش خشم و کینه دشمنان دچار خسارات ۱۰۰ درصدی شده است، افزود: طبق دستور وزیر ورزش و جوانان از همان روز اول کمیته بازسازی سالن تشکیل شده و اقدامات اولیه برای بازسازی بهتر و با کیفیت تر و به روز تر همان ورزشگاه و دیگر اماکن ورزشی تخریب شده صورت گرفته است و تلاش داریم که به سرعت اماکنی که آسیب کمتری دیده‌اند را بازگشایی کنیم.