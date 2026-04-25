۱۳۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان بهزیستی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سیدجواد حسینی در جریان سفر به استان گلستان با حضور در شهرستان گنبدکاووس در نشست با خیرین و مدیران مراکز بهزیستی گفت: درحال حاضر هزینه‌هایی که به مراکز و موسسات تحت نظارت بهزیستی پرداخت می‌شود تنها ۳۵ تا ۴۰ درصد هزینه‌های آنها را جبران می‌کند که جوابگوی نیازهای مالی آنها نیست.

وی با قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای افزایش بودجه سازمان بهزیستی درسال جاری و باوجود شرایط جنگی و تنگناهای مالی کشور، گفت: سهم بودجه این سازمان از ۱.۷ درصد کل بودجه عمومی کشور به ۲.۱۱ درصد افزایش یافت ضمن اینکه برای نخستین‌بار برای اورژانس اجتماعی بهزیستی هم ردیف بودجه اختصاص یافت.

حسینی، اختصاص ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه اشتغال بهزیستی را از دیگر نکات مثبت در بودجه امسال بهزیستی دانست و اضافه کرد: با این توجهات در بودجه شاهد اتفاقات تحول آفرین در این نهاد خدماتی رخ خواهد داد.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین با تبریک دهه کرامت از عدم توقف ارائه خدمات در جنگ تحمیلی فعلی توسط دولت و دیگر قوا اشاره کرد و گفت: خدمت رسانی شبانه روزی در این نبرد نامتقارن از بزرگترین افتخارات مدیران نظام جمهوری اسلامی است که همچنان ادامه دارد.

حسینی با قدردانی از حضور حماسی مردم در خیابان در حدود ۲ ماه گذشته و پشتیبانی از نیروهای مسلح، دستگاه دیپلماسی و رهبری افزود: این حضور ملت ایران که از برگ‌های زرین آنها در تاریخ انقلاب اسلامی بود و در آینده ابعاد افتخارآمیز آن نمایان خواهد شد، سبب شد تا برای نخستین بار بزرگترین قدرت تسلیحاتی و اتمی دنیا و تاریخ بشریت به زانو درآید.

۳۰۶ هزار مشاوره رایگان در ایام جنگ

رئیس سازمان بهزیستی همچنین ارائه ۳۰۶ هزار مشاوره رایگان، توزیع ۳۶۰ هزار بسته غذایی و ۱۶۰ هزار بسته بهداشتی و نیز ۴۶ هزار تولید محتوا برای سالمندان، کودکان، زنان باردار در رابطه با جنگ را از دیگر اقدامات سازمان بهزیستی در جنگ ۴۰ روزه اخیر برشمرد و بیان کرد: مدیران نبرد در این جنگ در پنج دسته «نیروهای مسلح، مردم، دیپلماسی، جبهه مقاومت و خدمت به مردم» تقسیم شده بودند که همه کارها و وظایف خود را به هیچ کم کسری انجام داده و می‌دهند و این باعث افتخار است.

حسینی از تدوین ۱۳ چرخش تحول آفرین در حوزه بهزیستی هم خبر داد و گفت: چرخش از محله محوری به خانواده محوری و چرخش از پرداخت یارانه صرف به توانمندسازی از مهمترین آنهاست که در این بخش توجه به مسکن، اشتغال، آموزش و تشکیل خانواده ضروری است.

وی همچنین به مسئولان گنبدکاووس قول داد، برخی امور حوزه بهزیستی را به‌صورت ویژه درسال جاری محقق کند که ساخت ۳۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان با پرداخت ۶ میلیارد تومان کمک بلاعوض (هر واحد ۵۰۰ میلیون تومان)، ایجاد ۱۰۸ فرصت شغلی با اختصاص ۳۵ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت، پرداخت کمک هزینه درمان برای ۳۶۰ نفر، بیمه رایگان روستایی تمامی زنان روستایی سرپرست خانوار و ۲۰ درصد زنان سرپرست خانوار مناطق شهری و کمک به تامین جهیزیه مددجویانی که امسال ازدواج کنند، بخشی از آن بود.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین با اشاره به راه‌اندازی مجمع خیرین افراد معلول در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی و باقدردانی از تلاش و کمک‌های خیرخواهانه محمد شهرکی نیکوکار گنبدی به سازمان بهزیستی، برلزوم راه اندازی چهارمین مجمع اشاره شده در گلستان تاکید کرد.

حسینی از ایجاد برخی فرصت‌ها در جنگ تحمیلی فعلی برای کشور و سازمان بهزیستی هم اشاره کرد و گفت: تسهیل ارتباطات بین دستگاهی و تقویت وحدت کلمه از مهمترین این فرصت‌ها بود که در پسا جنگ هم ادامه داشته باشند.

رشد اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان

وی از تحت پوشش داشتن و ارائه خدمات به ۳۰ هزار معتاد توسط بهزیستی هم خبر داد و افزود: اگرچه بحث اعطای مجوز برای راه‌اندازی مراکز ترک اعتیاد بویژه ماده ۱۶ مردان و زنان جزو وظیفه مندی بهزیستی نیست اما تا واگذاری این مسوولیت به دستگاه‌های دیگر، بهزیستی همچنان همکاری لازم را در این حوزه خواهد داشت.

حسینی از ساخت بوستان ویژه سالمندان در گنبدکاووس استقبال کرد و اضافه کرد: بهزیستی به شدت پیگیر اجرای کامل قانون جامع حمایت از معلولان است و اگرچه در این دولت اجرای این قانون از ۹ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافته اما باید ۱۰۰ درصد آن را محقق کنیم.