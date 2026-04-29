آسیب منازل ۱۳۰۰ خانواده تحت پوشش بهزیستی در استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان تهران، محمد نصیری افزود: طی جنگ ۴۰ روزه ۱۱ هزار تماس با بهزیستی استان تهران ثبت شده که از این تعداد ۱۱۰۰ تماس تماس مربوط به رویدادهای جنگ بوده و همچنین نزدیک به هزار و ۹۶ مورد نیازمند مداخله اورژانس اجتماعی اعلام شده که در مجموع ۱۳ هزار مشاوره موفق ارائه شده است.

وی ادامه داد: در جنگ تحمیلی سوم، یک مددجو به شهادت رسید و حدود ۱۳۰۰ خانواده تحت پوشش بهزیستی از جنگ متاثر شدند و خانه‌های این خانواده‌ها دچار آسیب شد.

نصیری افزود: حدود ۲۰۰ خانه بیش از ۵۰ درصد آسیب دید و ۱۷ خانه به طور کامل تخریب شد که بازسازی بخش جزئی تا پایان ماه انجام و مابقی نیز با هماهنگی بنیاد مسکن و شهرداری تهران پیگیری می‌شود.