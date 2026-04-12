سفری به وسعت ایران در «صحن تو تنها در خراسان نیست»

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «صحن تو تنها در خراسان نیست» تازه‌ترین سروده سارا رهنما است که با نگاهی به دنیای نوجوانان و دغدغه‌های ذهنی آنها نوشته شده است.

این مجموعه، روایت‌گر لحظه‌های دلتنگی و یادکرد بزرگان دین، همچون حضرت فاطمه(س)، حضرت زینب(س)، امام حسین(ع) و امام رضا(ع) و نماز و نیایش است که در قالب کلماتی ساده و آرام‌بخش به رشته تحریر درآمده‌اند.

آنچه این کتاب را برای مخاطبانش دلنشین‌تر کرده، پیوند میان واژه‌ها و دنیای تصویر است. منصوره سادات محمدی با تصویرگری‌های خلاقانه خود، رنگ‌وبویی تازه به اشعار بخشیده و فضای معنوی کتاب را برای نوجوانان ملموس‌تر کرده است.

عناوینی، چون «ماه قبیله»، «قرار تازه»، «کبوترانه» و «شب و دریا»، تنها بخشی از این مجموعه هستند که تلاش دارند پیوندی عمیق میان لحظاتِ نیایشِ یک نوجوان و حضورِ معنوی اهل‌بیت (ع) ایجاد کنند.

کتاب «صحن تو تنها در خراسان نیست» در ۲۴ صفحه و در قطع وزیری با طراحی خاص و خوش‌دست برای نوجوانان باقیمت ۸۰ هزار تومان منتشر شده است.

نوجوانان علاقه‌مند به شعر و ادبیات آیینی می‌توانند برای تهیه این کتاب به وب‌سایت www.behnashr.ir مراجعه کنند یا آن را از فروشگاه‌های کتاب انتشارات به‌نشر در مشهد و سراسر کشور تهیه کنند.