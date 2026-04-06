به گزارش خبرگزاری مهر، کودکان همواره پرسش‌هایی درباره خداوند و جهان اطراف خود دارند و کتاب «پازل خدایی من» به نویسندگی کلر ژوبرت با پنج داستان کودکانه، تلاش می‌کند تا پاسخ‌هایی ساده و جذاب برای این پرسش‌ها ارائه دهد و مفاهیمی مانند نشانه‌های خدا، نعمت‌ها، نماز و شکرگزاری را در قالب داستان‌های ساده و قابل درک ارائه کند.

این کتاب که با مشاوره ادبی مصطفی رحماندوست منتشر شده، مفاهیم پایه‌ای خداشناسی را در قالب داستان‌هایی مانند «پازل خدایی من»، «سؤال خرس کوچولوی پشمالو»، «قشنگ‌ترین نعمت خدا»، «یک جواب محشر» و «یک وقت مخصوص خیلی کوچولو» به کودکان می‌آموزد.

تصویرگری این اثر را اسماعیل چشرخ بر عهده داشته و داستان‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که علاوه بر سرگرم‌کردن کودکان، آگاهی‌هایی درباره نشانه‌های خدا، نعمت‌ها، دلیل نماز خواندن، شکرگزاری و قدرت خدای مهربان به آن‌ها منتقل می‌کند.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم: «فکر می‌کردم خدا شبیه به یک آدم است فقط خیلی بزرگتر. فرق پازل خدایی من با پازل معمولی این است که هیچ وقت تمام نمی‌شود. چون همیشه چیزی هست که به آن اضافه کنم. من هم خیلی خوشحالم که می‌توانم یواش یواش بزرگ‌تر و کامل‌ترش کنم.»

کتاب «پازل خدایی من» در دو هزار نسخه، قطع رحلی با قیمت ۱۲۰ هزار تومان در انتشارات به‌نشر منتشر شده و نسخه انگلیسی آن نیز با عنوان «My Infinite Puzzle» در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

علاقه‌مندان برای خرید یا دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب‌سایت www.behnashr.ir یا فروشگاه‌های کتاب انتشارات به‌نشر در مشهد و سراسر کشور مراجعه کنند.