مجید ملامحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره آثاری که در سال گذشته از او به چاپ رسیده و به کارنامه فعالیت‌های ادبی او افزوده است، گفت: آخرین اثر من با عنوان «شاهی که شاخ داشت» در ایام دهه فجر و توسط انتشارات به‌نشر به چاپ رسیده است. این کتاب مجموعه خاطرات و ماجراهای کودکی خودم در محله‌مان در شهر قم است که آن‌ها را به‌صورت داستان و در حقیقت رمانی کودکانه برای بچه‌ها روایت کرده‌ام.

او درباره این کتاب افزود: درواقع اتفاقات سال ۱۳۵۷ و انقلاب اسلامی و حضور پرشور مردم در انقلاب را برای کودکان شرح داده‌ام و تلاش کرده‌ام در این کتاب بعضی از عناوینی که کودکان نمی‌شناسند مثل «تبعید»، «ساواکی»، «اعلامیه»، «مبارزه» و... را برای آن‌ها توضیح بدهم. داستان این رمان حول محور ماجرای دستگیری و زندانی شدن پدرم توسط ساواک و اتفاقات و سختی‌هایی است که برای خانواده ما پیش می‌آید. مثلا اینکه مجبور می‌شویم به شهر اشتهارد، زادگاه پدرم برویم و البته ساکی پر از اعلامیه همراه خودمان می‌بریم و در آن‌جا هم اتفاقاتی می‌افتد و مردم اشتهارد هم دست به تظاهرات می‌زنند. در مجموع ماجرای رمان «شاهی که شاخ داشت» پیرامون این اتفاقات است. این رمان آخرین کتاب چاپ‌شده از من است.

ملامحمدی در ادامه بیان کرد: سال گذشته یک کتاب کودکانه چاپ اولی دیگر هم با عنوان «دری که گریه می‌کرد» با موضوع شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) چاپ شد. این کتاب ماجرای درِ خانه حضرت زهرا است که اتفاقات تلخی را به چشم خود می‌بیند. کتاب دیگری هم داشتم که در بخش فرهنگی حرم مطهر امام رضا (ع) چاپ شد با عنوان «راه و رسم پارسایی» که مجموعه ۳۰ قصه از نهج‌البلاغه است و حدود صد هزار جلد برای اهدا به زائران در عید نوروز سال ۱۴۰۴ هدیه داده شد که مسابقه‌ای هم براساس آن برگزار شد. یک کتاب دیگری هم در بخش فرهنگی حرم امام رضا (ع) چاپ شد با عنوان «عید بزرگ مباهله» که ماجرای مباهله به‌طور مفصل برای عموم مخاطبان به‌صورت داستانی در آن نوشته شده است و این کتاب هم در تیراژ بالا در حرم به چاپ رسید و به زائران اهدا شد و مسابقه‌ای هم براساس آن برگزار شد.

این نویسنده درباره آثاری نیز که در سال گذشته به تجدیدچاپ رسیده‌اند توضیح داد: اخیرا کتاب‌هایی از من تجدیدچاپ شده‌اند مانند «داستان‌های قشنگ ایرانی» که دو جلدی است. همچنین «قصه‌های نهج‌البلاغه» که شش جلدی است. رمان «داعشی و عاشقی» که فکر می‌کنم در سال گذشته سه یا چهار بار تجدید چاپ شده است. رمان «انجیرهای نقره‌ای» که داستان‌هایی از زندگی علمای شیعه است و آن کتاب هم در سال 1404 دو بار تجدید چاپ شده است.

مجید ملامحمدی از کتاب‌هایی نیز که در حال نگارش آن‌هاست برایمان گفت: من در حال بازآفرینی قصه‌های بوستان سعدی به‌صورت داستان‌های امروزی و متفاوت برای بچه‌ها هستم که قرار است توسط نشر معارف به چاپ برسد و در این کتاب سعی کرده‌ام نگاه متفاوتی به آن قصه‌ها داشته باشم. درواقع در این کتاب شعرهای بوستان سعدی با نگاهی جدید و ساختار و داستانی تازه به‌صورت نثر و قصه برای مخاطبان کودک و نوجوان درآمده‌اند.

این نویسنده ادبیات داستانی در پایان به آثاری که نگارش آن‌ها تمام شده و امسال به چاپ می‌رسند اشاره و بیان کرد: کتابی دارم که چند سالی است آن را نوشته‌ام. یک رمان خیلی مفصل درباره ماجرای «فدک» با موضوع شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) که برای مخاطب نوجوان نوشته‌ام؛ اما به‌دلیل معطلی در کارهای تصویرگری و موارد مربوط به چاپ، انتشار کتاب قدری زمان برده است. البته به من اطلاع داده‌اند که امسال به چاپ می‌رسد. عنوان این کتاب «باغ مقدس» است و در فصل‌های مختلف و متنوع ماجرای پسری را روایت می‌کند که همراهِ مادربزرگ شجاعش و خانواده‌اش در باغ فدک که متعلق به حضرت فاطمه الزهرا (س) بوده است، در خدمت حضرت بوده‌اند اما بعد از اینکه باغ از ایشان گرفته می‌شود ماجراهای مختلفی رخ می‌دهد، مادربزرگش دق می‌کند و از دنیا می‌رود، خانواده‌اش مجبور می‌شوند به یمن بروند و پدر او نیز گم می‌شود و اتفاقات مختلفی را از سر می‌گذرانند.