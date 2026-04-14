به گزارش خبرگزاری مهر، شخصیت اصلی داستان، «موشالو»، موش کوچولوی شیطانی است که با کنجکاویهایش هر بار خانواده را وارد ماجراهای تازهای میکند. این کتاب که به قلم صفورا بدیعی نوشته شده، با زبانی ساده و تصاویر جذاب در سه داستان شیرین به نامهای «ترس خندهدار»، «بله بزرگ، نه بزرگ» و «درست مثل خودش»، کودکان را با دنیای پرهیجان و دوستداشتنی یک خانواده موشی آشنا میکند و مفاهیم مهمی مانند پذیرش خود، تقویت عزتنفس، توانایی «نه گفتن» در موقعیتهای نادرست و مقابله با ترسها را به شکلی غیرمستقیم و در خلال داستانهایی طنزآمیز به کودکان میآموزد.
والدین میتوانند این کتاب ۲۴ صفحهای را همراه فرزندان خود بخوانند و ضمن خندیدن و خیالپردازی، فضایی برای گفتوگو درباره این مهارتهای زندگی ایجاد کنند.
«داستانهای موشالو» با تصویرگری بهاره خوشنیتی در شمارگان دو هزار نسخه، قطع رحلی و با کاغذ گلاسه منتشر شده و قیمت آن ۱۴۰ هزار تومان است. علاقهمندان میتوانند برای خرید یا دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت www.behnashr.ir،یا فروشگاههای کتاب انتشارات بهنشر در مشهد و سراسر کشور مراجعه کنند یا با شماره ۰۵۱۳۲۲۲۵۲۹۸ تماس بگیرند.
نظر شما