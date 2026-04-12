به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی اظهار کرد: ۸۲ نفر از دانش‌آموزان استان هرمزگان در رقابت‌های مرحله نخست المپیادهای علمی کشور که در یازده محور تخصصی شامل ادبی، جغرافیا، ریاضی، زیست، سلول‌های بنیادی، شیمی، نانو، زمین‌شناسی، فیزیک، کامپیوتر و هوش مصنوعی برگزار شد، موفق به راه‌یابی به مرحله دوم این رقابت‌ها شدند.

وی افزود: این رقابت‌ها با هدف سنجش توانمندی‌های علمی، مهارتی و خلاقیت دانش‌آموزان در حوزه‌های مختلف برگزار شد و بر اساس نتایج نهایی، دانش‌آموزانی از مناطق مختلف استان توانستند با کسب رتبه لازم، به مرحله بعد صعود کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان ضمن تبریک به دانش‌آموزان منتخب و خانواده‌های آنان اظهار داشت: کسب این موفقیت بیانگر تلاش هدفمند دانش‌آموزان و نقش حمایتی معلمان، مدیران مدارس و پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی است. این دستاورد، نشان‌دهنده ارتقای شاخص‌های آموزشی و پژوهشی در سطح استان بوده و مجموعه آموزش و پرورش هرمزگان همچون گذشته از مسیر رشد علمی دانش‌آموزان حمایت خواهد کرد.

وی افزود : بر اساس آمارهای اعلام‌شده، ناحیه یک بندرعباس با ۴۸ دانش‌آموز راه‌یافته بیشترین سهم را در میان مناطق آموزشی استان به خود اختصاص داده است. همچنین دانش‌آموزان مناطق حاجی‌آباد، سندرک، رودان، فین، ناحیه دو بندرعباس، میناب و بندرلنگه نیز موفق به کسب سهم قابل توجهی در این موفقیت شده‌اند.

ضیایی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان منتخب، طبق برنامه‌ریزی کشوری، مراحل آمادگی خود را برای حضور در آزمون مرحله دوم آغاز کرده‌اند و امید می‌رود شاهد موفقیت‌های بیشتر آنان در سطوح ملی و بین‌المللی باشیم.