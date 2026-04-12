۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

نامدار: اهدای خون در خراسان شمالی ۳.۷ درصد رشد داشت

بجنورد- مدیرکل انتقال خون خراسان شمالی گفت: در سال گذشته ۳۶ هزار نفر به مراکز اهدای خون مراجعه کردند که از این تعداد ۳۰ هزار و ۶۵۲ نفر موفق به اهدای خون شدند.

حسن نامدار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال گذشته ۱۳ هزار و ۸۰۵ واحد خون اهدا شده در خراسان شمالی به شبکه ملی انتقال خون ارسال شده است.

مدیرکل انتقال خون خراسان شمالی افزود: در این مدت ۳۶ هزار نفر از مردم خراسان شمالی به مراکز اهدای خون مراجعه کردند که از این تعداد ۳۰ هزار و ۶۵۲ نفر موفق به اهدای خون شدند؛ این آمار نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۷ درصد رشد داشته است.

نامدار ادامه داد: همچنین میزان اهدای خون اهداکنندگان بار اول در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۳.۲ درصدی همراه بوده و به ۵ هزار و ۴۳۶ نفر رسیده است.

وی با اشاره به مشارکت بانوان در این حوزه گفت: بانوان استان نیز سال گذشته ۲ هزار و ۵۹۶ واحد خون اهدا کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل انتقال خون خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت استمرار اهدای خون خاطرنشان کرد: نیاز به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی و مستمر است و تداوم این اقدام خیرخواهانه نقش مهمی در پایداری ذخایر خونی استان دارد؛ به‌گونه‌ای که مازاد نیاز نیز به شبکه ملی انتقال خون ارسال می‌شود.

