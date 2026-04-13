سرهنگ شیردل: امنیت کشور مرهون آمادگی دائمی نیروهای مسلح است

سرهنگ غلامحسن شیردل بعد از ظهر روز دوشنبه در آیین رونمایی از انیمیشن شهید صفا که در سالن سینمای پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر نقش زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در تداوم روحیه مقاومت و میهندوستی تأکید کرد.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در آیینهای تشییع شهدا گفت: این حضور باشکوه نشاندهنده عمق پیوند مردم با آرمانهای شهداست و موجب میشود نسل جوان بیش از پیش به مسیر ایثار و دفاع از کشور علاقهمند شود.
به گفته وی، ترویج یاد و خاطره شهدا باعث شکلگیری رشادتها و فداکاریهایی فراتر از دوران دفاع مقدس در شرایط امروز شده است.
سرهنگ شیردل با بیان اینکه نیروهای مسلح از ابتدای ورود افراد، روحیه میهنپرستی و وطنخواهی را در آنان نهادینه میکنند، افزود: ما برای وطن از جان خود میگذریم و این تنها یک شعار نیست، بلکه عهدی است که به آن پایبند هستیم.
فرمانده تیپ ۱۳۰ شهید دلجویان ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه به برخی از حماسهآفرینیهای رزمندگان در درگیریهای اخیر اشاره کرد و گفت: خلبانان نیروی هوایی با وجود محدودیت تجهیزات، توانستند در برابر جنگندههای پیشرفته دشمن ایستادگی کنند و حتی در مواردی چندین هدف را به طور همزمان در آسمان درگیر سازند.
وی همچنین از عملیاتهای پیچیده در سطوح پایین راداری، عملکرد مؤثر پدافند هوایی در ایجاد کریدورهای امن، و جانفشانی نیروها در نقاط مختلف کشور یاد کرد و افزود: نیروهای مسلح با شناسایی الگوهای رفتاری دشمن، تدابیر مؤثری اتخاذ کردهاند که در آینده ابعاد بیشتری از آن منتشر خواهد شد.
سرهنگ شیردل با اشاره به شهادت جمعی از نیروهای پدافند هوایی در حوادث اخیر، این شهدا را نماد ایثار و فداکاری دانست و گفت: امنیت امروز کشور مرهون بیداری و آمادگی دائمی نیروهای مسلح در مرزهاست.
وی همچنین به فعالیت نیروهای نظامی در مناطق شمالغرب و جنوبشرق کشور در مقابله با گروههای معاند، و نقش نیروی دریایی در تأمین امنیت آبهای سرزمینی و برهم زدن معادلات دشمن اشاره کرد.
در پایان، فرمانده تیپ ۱۳۰ شهید دلجویان ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر روحیه تواضع در کنار اقتدار نظامی اظهار داشت: سرباز واقعی کسی است که در عین آمادگی برای جانفشانی، فروتنی را سرلوحه کار خود قرار دهد.
وی خدمت به مردم و دفاع از تمامیت ارضی ایران را وظیفه اصلی نیروهای مسلح دانست و بر ادامه این مسیر تأکید کرد.
نظر شما