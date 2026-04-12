نمایش هواپیمای چینی تاکتیکی با ظرفیت حمل ۳۰ تن بار 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این هواپیمای توربوپراپ چهارموتوره نخستین پرواز آزمایشی خود را دسامبر ۲۰۲۵ میلادی تکمیل کرد و توسط شرکت صنایع هوایی شانشی که زیرمجموعه شرکت هوایی چین به حساب می آید، در حال توسعه است.

این هواپیما که داخل چین به نام «شین ژونگ یون» مشهور است، به عنوان پلتفرمی برای نسل بعدی هواپیماها به شمار می رود.

اکنون در تحلیلی در نشریه دانش هوانوردی دانشگاه بیهانگ ادعا شده برخی پارامترهای کلیدی آن از هواپیمای C-۱۳۰ J Super Hercules از جمله قدرت موتور، ظرفیت حمل بار، طراحی ساختاری، مواد، ویژگی های هوانوردی و نرم افزار کنترل پرواز برتر است.

تحلیلگران چینی معتقدند این هواپیما نه تنها رقیب هواپیمای آمریکایی بلکه پلتفرمی با قابلیت گسترش پروفایل ماموریت است.

هواپیمای مذکور دارای چهار موتور توربو پراپAEP-۵۰۰ است که طبق گزارش ها بازدهی بسیار فراتر از موتورهای AE۲۱ ۱۰۰D۳ در هواپیماهای C-۱۳۰J دارند. از لحاظ قابلیت حمل بار نیز هواپیمای چینی می تواند حددود ۳۰ تن را حمل کند که بسیار بالاتر از ظرفیت ۲۰ تنی همتای آمریکایی اش است.

طراحی Y-۳۰ نیز تغییرات طراحی قابل توجهی کرده که برخلاف بدنه تمام فلزی سنتی هواپیمای آمریکایی، مواد کامپوزیتی را به کار گرفته که درنتیجه آن وزن هواپیما بسیار کمتر شده و همزمان یکپارچگی ساختاری آن حفظ می شود.

همچنین براساس تحلیل های چینی هنگامیکه هواپیمای مذکور وارد مرحله عملیاتی شود، یک شکاف کلیدی در قابلیت های هوایی تاکتیکی ارتش چین را برطرف می کند و به طور موثر اکوسیستم وسیع تر حمل ونقل نظامی را که از مدت ها قبل در حال تحول است، تکمیل می کند.

طبق گزارش ها هواپیما قادر است بلند شدن از زمین و فرود را در باندهای کوتاه انجام دهد و به همین دلیل می تواند روی بخش های ناهموار در دره های کوهستانی باریک یا جزیره های دور افتاده نیز فعالیت کند. این قابلیت به خصوص برای حضور ارتش چین در مرز هیمالیا و همچنین مناطقی در جنوب این کشور مناسب است.