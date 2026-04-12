به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: سازمان اطلاعات پلیس پایتخت فردی را که ارتباط مستمر با شبکه‌های معاند و ضدانقلاب، به ویژه شبکه من‌وتو داشت، شناسایی و دستگیر کرد.

بر اساس اعلام این مرکز، متهم صراحتاً به تماس با این شبکه‌ها و همچنین بازنشر محتوای تولیدی آنان اعتراف کرده است.

در بازرسی از محل سکونت متهم، یک قبضه سلاح کمری به همراه مقدار قابل توجهی فشنگ و دیگر تجهیزات دفاع شخصی کشف شد. تحقیقات درباره انگیزه واقعی خرید و نگهداری این تجهیزات در دستور کار قرار دارد.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تأکید کرده است که برخورد قاطع با هرگونه اقدامات تهدیدآمیز علیه امنیت کشور در دستور کار پلیس قرار دارد و این پرونده با دقت و جدیت پیگیری خواهد شد.