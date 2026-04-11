دستگیری سوداگر مرگ در گرمسار؛ یک کیلوگرم تریاک کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقا زاده شامگاه شنبه در جریان انجام یک ماموریت پلیسی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی بر تحرکات شهرستان اشراف اطلاعاتی دارد، بیان کرد: در همین راستا متوجه وجود مواد مخدر در منزل مسکونی شدند.

وی به موضوع بازرسی این منزل مسکونی در شهر گرمسار با حکم قضایی اشاره کرد و افزود: در بازرسی مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی گرمسار میزان مواد مخدر کشفی را یک کیلو و ۵۰ گرم اعلام کرد و افزود: در همین راستا آلات و ادوات استعمال نیز کشف شدند.

آقا زاده از دستگیری یک متهم در این عملیات خبر داد و اظهار داشت: این فرد سابقه دار به مراجع قضایی گرمسار معرفی شده است.

وی ادامه داد: از شهروندان درخواست داریم برای مقابله با سوداگران مرگ هر گونه موارد مشکوک را گزارش دهند تا موضوع رسیدگی شود.