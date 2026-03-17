به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد موسوی اظهار کرد: تمامی موزه‌ها، پایگاه‌ها،مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی استان و دیگر بناهای تاریخی تحت پوشش این اداره کل بنا به شیوه نامه‌های ملی و بین المللی برای حفاظت و صیانت از بناها و مجموعه های تاریخی در زمان بحران تا اطلاع بعدی تعطیل است.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: با توجه به شرایط جنگی کشور و احتمال آسیب به موزه‌ها و اماکن تاریخی و فرهنگی و به استناد شیوه‌نامه‌های ابلاغی مربوط به این شرایط، موزه‌ها و اماکن تاریخی تعطیل است.

وی ادامه داد: پس از آغاز جنگ توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا، با دریافت شیوه‌نامه ابلاغی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اقدامات لازم از جمله برنامه‌های ایمنی و امنیتی برای موزه‌ها و مجموعه‌های تاریخی - فرهنگی و نصب سپر آبی در این اماکن انجام شد.

موسوی با اشاره به حمله رژیم صهیونی - آمریکائی به اماکن تاریخی و میراث فرهنگی کشور تصریح کرد: براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی حفاظت از آثار تاریخی و میراث‌فرهنگی در زمان جنگ و در راستای شیوه‌نامه‌های ابلاغی، موزه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی استان از زمان تحمیل جنگ تعطیل شده و تا اطلاع بعدی نیز تعطیل خواهد بود.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: موزه بزرگ خراسان، مجموعه‌های فرهنگی تاریخی فردوسی و هارونیه، نادری، خیام و عطار نیشابوری، قنات جهانی قصبه گناباد، بندیان درگز، رباط جهانی شرف، شهر کهن نیشابور (شادیاخ) از مهم‌ترین مجموعه‌های تاریخی استان خراسان رضوی است.